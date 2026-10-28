Duelo para Lionel Scaloni: murió su madre, Eulalia Marzetti, a los 74 años

Resumen: Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, falleció a los 74 años en Pujato. La AFA y Claudio Tapia enviaron sus condolencias al entrenador y a su familia. Su madre había atravesado problemas de salud durante varios años y el técnico le dedicó la Copa América de 2021.

Lionel Scaloni atraviesa un momento de duelo familiar. La muerte de su madre, Eulalia Marzetti, de 74 años, se conoció este miércoles 28 de octubre y motivó mensajes de solidaridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su presidente, Claudio Tapia.

Marzetti vivía en Pujato, provincia de Santa Fe, junto a su esposo, Ángel Scaloni. La localidad, situada cerca de Rosario, fue el lugar donde la pareja formó su familia y crió a sus tres hijos: Mauro, Lionel y Corina. Además de su vínculo con el entrenador de la selección argentina, Eulalia era conocida en su comunidad por haber trabajado como jueza de paz.

La noticia fue confirmada por allegados a la familia a medios argentinos. De acuerdo con esas informaciones, la despedida se desarrollaría en un ámbito íntimo, por decisión del entorno más cercano. No se difundieron detalles de una ceremonia abierta al público.

La AFA acompañó a Lionel Scaloni

El organismo que dirige el fútbol argentino expresó sus condolencias al técnico y a sus familiares. En el mensaje, la AFA manifestó su acompañamiento por el fallecimiento de Eulalia y envió un abrazo al entrenador en este momento personal.

«El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!», señaló la publicación de la asociación, que también incluyó el nombre de su presidente, Claudio Tapia.

Tapia compartió, por su parte, unas palabras de apoyo dirigidas al seleccionador. El dirigente le transmitió su afecto y sus condolencias por la pérdida de su madre, a quien mencionó por su nombre, Eulalia Marzetti.

La hermana del entrenador, Corina, también comunicó una decisión relacionada con la situación familiar. A través de las redes de su emprendimiento Scala Bakery, informó que sus locales no abrirían durante la jornada. «Hoy, miércoles 28, nuestros locales permanecerán cerrados por motivos personales», indicó el aviso.

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La salud de su madre marcó sus declaraciones

La preocupación por la salud de Eulalia acompañaba a Scaloni desde hacía varios años. En distintas intervenciones públicas, el entrenador había hablado de las dificultades que atravesaba su familia y del peso que esa situación tenía en su vida, incluso en medio de los compromisos de la selección.

Uno de los momentos más recordados ocurrió después de la conquista de la Copa América de 2021 en Brasil. Tras el triunfo argentino ante el equipo anfitrión en el estadio Maracaná, el técnico dedicó el título a su madre y se refirió al problema de salud que ella enfrentaba.

«Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando», dijo entonces. La frase mostró que, detrás de la celebración deportiva, había una preocupación familiar que el entrenador llevaba consigo durante el torneo.

Meses después, en octubre de 2021, volvió a hablar del tema tras una victoria frente a Perú por las eliminatorias. «No estoy para pensar en el Mundial», expresó durante una conferencia de prensa al explicar la situación que atravesaba con sus padres.

Aquellas declaraciones quedaron como testimonio de la importancia de su familia en una etapa de alta exigencia profesional. La evolución de la salud de Eulalia se mantuvo principalmente dentro de su círculo privado, sin que el entrenador convirtiera esos detalles en parte habitual de su actividad pública.

Conocida la noticia de su fallecimiento, los mensajes de la AFA y de Tapia se centraron en acompañar a Scaloni y a sus seres queridos. El fútbol argentino expresó así su solidaridad con el técnico, mientras la familia afronta la despedida de Eulalia en Pujato.

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