Foto: CIA

Resumen: Bomberos del condado de Fairfax acudieron la noche del martes a la sede de la CIA en Langley, Virginia, tras un reporte de humo en uno de los edificios. Según BNO News, los equipos hallaron humo ligero en el sótano, posiblemente originado en una caja de volumen de aire variable del sistema de climatización. El Departamento de Bomberos de Fairfax indicó que el humo vino del sistema HVAC y que no se encontró ningún incendio. No hubo heridos y el personal pudo regresar. El complejo es conocido como el Centro George Bush para la Inteligencia. El mismo día, la NSA confirmó que su red interna clasificada NSANet quedó fuera de servicio por lo que llamó una degradación temporal durante un mantenimiento rutinario, sin indicios de ciberataque. En redes sociales se especuló con una conexión entre ambos hechos, pero ninguna autoridad los ha relacionado.

¡Ruda pa’ la CIA!: bomberos acudieron a un incendio en la sede de la agencia en Langley

Una noche movida para la inteligencia de Estados Unidos. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como Fox 5 DC y BNO News, bomberos del condado de Fairfax acudieron la noche de este martes 17 de noviembre a la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Langley, Virginia, tras un reporte de humo en uno de los edificios del complejo.

Según BNO News, la llamada de emergencia llegó poco después de las 6:00 de la tarde (hora local) y cerca de una docena de unidades de bomberos respondieron inicialmente al complejo, ubicado en el área de Langley del condado de Fairfax, a las afueras de Washington D.C. Los equipos ingresaron al sótano de uno de los edificios, donde reportaron humo ligero que ya se disipaba; uno de los bomberos indicó que una habitación aparentemente se había llenado de humo.

De acuerdo con los primeros reportes, los equipos sospechan que el humo provino de una caja de volumen de aire variable, un componente del sistema de climatización que regula el flujo de aire al interior del edificio. El humo que se alcanzó a ver en el exterior fue ventilado a través del techo, usando el propio sistema de calefacción y refrigeración de la edificación.

Por su parte, el Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Fairfax informó en redes sociales que sus unidades respondieron poco después de las 5:00 de la tarde y que determinaron que el humo se originó en el sistema de ventilación (HVAC, por sus siglas en inglés). «No se encontró ningún incendio ni otra emergencia», señaló la entidad en su cuenta de X. Otros medios, como Times Now, reportaron que se trató de un pequeño incendio eléctrico en el sistema de manejo de aire, que fue extinguido sin novedad.

Lo más importante: no se reportaron heridos. «Pueden volver a entrar», afirmó uno de los bomberos, refiriéndose al personal que trabajaba en el lugar. La mayoría de unidades regresó a su servicio habitual, mientras continuaban los trabajos de ventilación del edificio. Hasta el momento, ni la CIA ni el Departamento de Bomberos y Rescate de Fairfax han entregado un balance detallado de lo ocurrido.

Una sede con historia

El complejo de la CIA en Langley es conocido oficialmente como el Centro George Bush para la Inteligencia, en honor al expresidente George H. W. Bush, quien también fue director de la agencia. La CIA comenzó a ocupar esa sede en 1961 y, desde entonces, el nombre «Langley» se volvió sinónimo de la agencia en la cultura popular.

El mismo día, otra emergencia en la NSA

El incidente en Langley se dio el mismo día en que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) confirmó que su red interna clasificada, conocida como NSANet, quedó fuera de servicio. Según informó CNN, que citó a seis personas familiarizadas con el asunto, hasta el momento no hay indicios de que se trate de un ciberataque. La propia NSA explicó en un comunicado que sufrió una «degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado» y aseguró que las capacidades críticas de su misión siguen plenamente operativas, al igual que su capacidad para defender la seguridad nacional.

En redes sociales, donde el reporte del humo en la sede de la CIA se volvió viral en cuestión de minutos, muchos usuarios especularon con una posible conexión entre los dos hechos. Sin embargo, ninguna autoridad ha relacionado los dos incidentes y la NSA atribuyó su falla a tareas de mantenimiento programadas.

La jornada se suma a una racha reciente de fallas tecnológicas en Estados Unidos, que en los últimos días afectaron el tráfico aéreo del país y el servicio de correo electrónico de Microsoft. El presidente Donald Trump restó importancia este martes a esas interrupciones y aseguró que este tipo de problemas son inevitables.

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