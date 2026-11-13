Latin Grammy 2026: Colombia ganó en 9 categorías, con Karol G, Juanes y Carlos Vives

Gramófono del Latin Grammy. Foto: Wikimedia Commons

Resumen: Artistas y compositores colombianos ganaron en nueve categorías del Latin Grammy 2026, celebrado en Las Vegas. Karol G se llevó dos gramófonos; también ganaron Juanes, Fonseca, Carlos Vives, José Aguirre del Grupo Niche, Aria Vega, Cantoalegre con Marta Gómez y el compositor Vibarco.

Colombia vivió una noche histórica en la vigésima séptima entrega anual del Latin Grammy, celebrada este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. De acuerdo con la lista oficial de ganadores publicada por la Academia Latina de la Grabación, artistas y compositores colombianos se impusieron en nueve categorías de la premiación, que reconoció las grabaciones lanzadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La gran triunfadora de la noche para el país fue Karol G, que se llevó dos gramófonos: Mejor Álbum de Música Urbana por «Tropicoqueta» y Mejor Interpretación Reggaetón por «Verano Rosa», premio que comparte con Feid, también colombiano. La antioqueña, además, estuvo nominada en dos de las categorías principales de la noche, Álbum del Año y Canción del Año, esta última por «Coleccionando Heridas», su tema con Marco Antonio Solís, aunque esos galardones quedaron en manos de la española Rosalía por «LUX» y «La Perla», respectivamente.

Otro de los momentos grandes de la noche lo protagonizó Juanes, que ganó el Mejor Álbum de Pop/Rock por «Juanesteban», mientras que Fonseca se alzó con el Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por «Antes que el tiempo se vaya».

Carlos Vives, que no asistió a la ceremonia, ganó el Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por «El último disco Vol. 1» y la organización le hará llegar el gramófono. El maestro José Aguirre, director del Grupo Niche, recibió el premio a la Mejor Canción Tropical por «Realidad-Es», categoría en la que la Academia decretó un empate con «Nombre y Apellido», de los compositores Luis Enrique, Ender Thomas y Leon Yamil.

La noche también tuvo premio para las nuevas generaciones: Aria Vega fue elegida como la Mejor Nuevo Artista, uno de los galardones de mayor peso de la ceremonia estelar.

En la música infantil, el gramófono fue para Cantoalegre junto a la cantautora Marta Gómez por el álbum «Mil Secretos», en la categoría de Mejor Álbum de Música Infantil.

Y el compositor Vicente Jiménez, conocido artísticamente como Vibarco, ganó el premio a la Mejor Canción Pop/Rock como coautor de «Hasta Jesús Tuvo un Mal Día», de Ca7riel y Paco Amoroso con Sting. Se trata de una categoría que la Academia entrega a los compositores y en la que Vibarco figura junto a otros nueve autores, entre ellos Sting.

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La 27.a entrega del Latin Grammy se dividió en dos jornadas: una ceremonia de tarde, en la que se entregó la mayoría de las 60 categorías, y la transmisión estelar de la noche, conducida por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, reservada para los premios de mayor peso. El máximo galardón, el Álbum del Año, fue para «LUX», de Rosalía, y la Grabación del Año la ganó el argentino Milo J por «Niño».

La de este jueves fue una jornada que confirmó el momento que atraviesa la música colombiana: sus artistas no solo coparon las nominaciones en los géneros urbanos, sino que llevaron el nombre del país a categorías de pop, rock, tropical, vallenato e infantil, algo que pocas veces se había visto en una misma edición de estos premios.

Otros colombianos que llegaron nominados a esta edición, pero que finalmente no se llevaron el gramófono, fueron J Balvin, Ryan Castro, Beéle, Greeicy, Jorge Celedón, Gusi, Karen Lizarazo y Esteman.

Con los dos premios de Karol G y los triunfos de Juanes, Fonseca, Carlos Vives, José Aguirre, Aria Vega, Cantoalegre con Marta Gómez y Vibarco, Colombia ratificó su peso en la música latina y sumó una de sus noches más destacadas en la historia de estos premios, con presencia en géneros tan diversos como el pop, el rock, la música urbana, el vallenato, la salsa y la música infantil.

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