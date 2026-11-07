Juanes es el único colombiano entre las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI, según Rolling Stone

Resumen: Juanes es el único colombiano en el listado de Rolling Stone de las 200 mejores canciones de rock del siglo: 'Es por ti' quedó en el puesto 192

El rock en español volvió a hacerse un lugar en la historia. La revista Rolling Stone publicó a finales de octubre su listado The 200 Greatest Rock Songs of the 21st Century So Far, una selección con las 200 mejores canciones de rock de lo que va del siglo XXI, y en ella aparece un nombre que enorgullece a Colombia: Juanes.

El cantante paisa es el único colombiano incluido en el conteo, gracias a ‘Es por ti’, el tema que hace parte de su álbum ‘Un día normal’, de 2002. La canción ocupó el puesto 192 del listado general y es una de las apenas cuatro composiciones interpretadas en español que lograron entrar en la selección de la prestigiosa publicación estadounidense.

La reseña de la revista, firmada por el crítico Ernesto Lechner, repasa el camino del músico desde sus comienzos en Medellín, cuando integraba la banda de heavy metal Ekhymosis, hasta su traslado a Los Ángeles a finales de los años noventa, en busca de un espacio dentro del pop rock. Según el texto, Juanes alcanzó ese reconocimiento gracias a su talento para crear melodías fáciles de recordar y a su trabajo junto al productor argentino Gustavo Santaolalla.

Sobre ‘Es por ti’ en particular, el crítico explicó su elección al describir el tema como un resumen de «la belleza zen de sus melodías envolventes basadas en guitarra, la comodidad flexible de su voz de chico sin pretensiones, y una cosmovisión soleada de sinceridad desarmante».

La canción fue lanzada el 23 de septiembre de 2002 como el segundo sencillo de ‘Un día normal’, producido junto a Santaolalla y Aníbal Kerpel. Nació en medio de una etapa de transformación personal y profesional para el artista, que por esa época comenzaba su relación sentimental con la actriz cartagenera Karen Martínez, hoy su esposa, mientras enfrentaba el reto de consolidarse como figura de la música latinoamericana. A diferencia de las temáticas sociales que marcaron su álbum debut, ‘Fíjate bien’, esta composición se centró en la tranquilidad y la gratitud que le despertaba ese vínculo.

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El propio Juanes recordó el origen del tema en octubre de este año, cuando celebró sus 25 años de carrera como solista. A través de la cuenta conjunta que comparte con Martínez, @juanesylachechi, publicó un video casero de la sesión en la que compuso la canción en el estudio de su apartamento en Bogotá. «Hace 25 años escribí Es Por Ti en el estudio de nuestro apartamento en Bogotá y hoy sigue sonando así», escribió el cantante junto al registro, que lo muestra trabajando las voces de la maqueta original.

El reconocimiento de ‘Es por ti’ no se quedó solo en la crítica. El tema le valió a Juanes dos premios Latin Grammy, en las categorías de Canción del Año y Grabación del Año, durante la ceremonia realizada el 3 de septiembre de 2003 en Miami. Además, más de dos décadas después, sigue siendo una de las canciones más interpretadas en sus conciertos. En 2019, la cantante española Rosalía le rindió homenaje con una versión propia durante la gala de Persona del Año de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas.

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Además del tema de Juanes, la lista de Rolling Stone incluyó otras tres canciones en español, todas de artistas mexicanos. La mejor ubicada fue ‘Eres’, de Café Tacvba, en el puesto 63, perteneciente al álbum ‘Cuatro caminos’ (2003). En la posición 80 apareció ‘Mariposa traicionera’, de Maná, incluida en ‘Revolución de amor’ (2002), y en el casillero 98 quedó ‘En el 2000’, de Natalia Lafourcade, el tema con el que la cantante consolidó su carrera como solista.

La revista definió su selección como un recorrido que «abarca generaciones, estilos y continentes, al ubicar clásicos conocidos en todo el mundo junto a canciones menos célebres y tesoros de culto». El criterio combinó géneros como el blues, el punk, el metal, la psicodelia y el emo, y abrió espacio al rock en idiomas distintos al inglés. El conteo también incluye artistas que van más allá de la etiqueta tradicional del rock, como Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Beyoncé y Jay-Z.

El primer lugar del listado lo ocupó ‘Maps’, de Yeah Yeah Yeahs (2003), seguida por ‘Seven Nation Army’, de The White Stripes, y ‘Mr. Brightside’, de The Killers, en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Con este reconocimiento, Juanes reafirma su lugar como uno de los artistas colombianos más importantes de las últimas décadas, y ‘Es por ti’ confirma que sigue más vigente que nunca.