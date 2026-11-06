¡Indignante! Delincuentes robaron otra iglesia en el Norte antioqueño: esta vez en Entrerríos

Resumen: Delincuentes robaron la capilla de la vereda El Zancudo, en la zona rural de Entrerríos, el pasado miércoles: se llevaron imágenes religiosas, las figuras del viacrucis y el bafle del sonido. Es el cuarto templo hurtado en el Norte antioqueño en un mes, tras los casos de Belmira, Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros, y las autoridades investigan si se trata de una misma banda. El alcalde Julio César Lopera pidió a la comunidad reportar cualquier información.

Los ladrones que se la tienen montada a las iglesias del Norte de Antioquia volvieron a atacar. Esta vez la víctima fue la capilla de la vereda El Zancudo, en la zona rural de Entrerríos, un pequeño templo que funciona dentro de la escuela de esta comunidad y que amaneció sin sus elementos más valiosos.

El hurto ocurrió el pasado miércoles 4 de noviembre. Según se conoció, varios delincuentes ingresaron a la iglesia y se llevaron las imágenes religiosas, las figuras de las estaciones del viacrucis y hasta el bafle con el que se amplifica el sonido durante las eucaristías. En otras palabras, dejaron a la capilla prácticamente vacía y hasta sin sonido.

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Las palabras del alcalde de Entrerríos

El alcalde de Entrerríos, Julio César Lopera, confirmó el hecho y manifestó su preocupación por una ola de hurtos que ya había golpeado a municipios vecinos del Norte antioqueño.

“Nos levantamos con una preocupación muy grande por una situación que se venía presentando en municipios vecinos y que ahora nos tocó a nosotros, como fue el hurto a una de nuestras iglesias rurales”, dijo el mandatario en declaraciones recogidas por El Colombiano.

Lopera explicó que lo más doloroso para la comunidad es que los ladrones se llevaron las imágenes religiosas y las figuras del viacrucis, los elementos de mayor valor simbólico de este pequeño espacio de oración. A eso se suma el robo del bafle, que dejó a la parroquia sin amplificación de sonido para sus celebraciones.

Por eso, el alcalde le hizo un llamado a la comunidad: quien tenga información sobre los responsables puede reportarla a las autoridades para intentar recuperar los elementos y dar con el paradero de los delincuentes. Y les dejó una advertencia, más bien de otro plano, a los ladrones: “Dios los castigará por estos hurtos”.

Es la cuarta iglesia robada en un mes

Lo de Entrerríos no es un caso aislado. Es el cuarto robo a una iglesia del Norte antioqueño en las últimas semanas, después de los hurtos reportados en templos de Belmira, Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros.

El más reciente, antes de este, ocurrió el fin de semana pasado en el templo de la vereda San Jacinto, en la ruralidad de Belmira. Allí, los delincuentes forzaron la puerta de seguridad y se robaron una imagen de Jesucristo, una de San Jacinto, elementos del sagrario del Santísimo Sacramento y un bafle de gran tamaño.

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Las autoridades creen que detrás de estos cuatro hurtos podría estar la misma estructura criminal: el esquema delictivo es parecido y en todos los casos se llevaron elementos similares, por lo que ya avanzan en la investigación para confirmar si se trata de una banda dedicada al robo de artículos religiosos en esta zona del departamento.

Entre los feligreses, además, crece la zozobra por no saber qué hacen los delincuentes con estos elementos sagrados. “No podemos comprender qué puedan estar haciendo con estos elementos. Estamos al tanto de las investigaciones de la mano con las demás autoridades”, señaló el alcalde de Entrerríos.

Un fenómeno que va en aumento en Antioquia

Los robos a espacios religiosos se han vuelto cada vez más frecuentes en el departamento. Según cifras de la Policía Nacional, en Antioquia se presentaron 17 robos a iglesias y centros religiosos durante 2024 y otros 13 casos en 2025, y los de este año ya empiezan a preocupar.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades municipales y religiosas del Norte antioqueño les pidieron a los delincuentes respetar estos espacios sagrados, con la esperanza de que los responsables sean capturados y respondan penalmente por estos hurtos que han indignado a las comunidades.

La comunidad de la vereda El Zancudo, por ahora, se quedó sin las imágenes de su capilla y con la esperanza de que la denuncia ciudadana ayude a recuperarlas. Cualquier información puede ser entregada a la Policía o a la Alcaldía de Entrerríos.