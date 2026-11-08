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Resumen: Dos hermanas gemelas de 33 años fueron halladas inconscientes en su vivienda del barrio 20 de Julio, en el occidente de Medellín, y fallecieron poco después en un centro asistencial. Las circunstancias del hecho aún no están esclarecidas.

Consternación en Medellín: gemelas murieron tras ser halladas inconscientes en su vivienda

Dos hermanas gemelas, de 33 años, fueron encontradas inconscientes en su vivienda del barrio 20 de Julio, en el occidente de Medellín, y fallecieron posteriormente.

Según la información preliminar, el hallazgo ocurrió en la tarde del sábado 7 de noviembre. Una familiar habría encontrado a las mujeres en una de las habitaciones de la residencia y se dio aviso a la línea de emergencias.

Las dos hermanas fueron trasladadas a un centro asistencial. Una de ellas llegó sin vida y la otra falleció allí.

Las circunstancias de estas muertes aún no están esclarecidas. Según las versiones preliminares, las mujeres no presentaban signos aparentes de violencia.

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Foto: Pexels. Foto utilizada para ilustrar la nota.