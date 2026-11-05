Resumen: La Lotería del Valle realizó el sorteo 4873 del miércoles 4 de noviembre de 2026. El premio mayor de $9.000 millones correspondió al número 7932, serie 040, despachado a Popayán. Consulte el premio seco de $500 millones y los demás secos, con todos los números y series, además de la lámina completa de resultados.

Resultados de la Lotería del Valle: sorteo 4873 del 4 de noviembre de 2026

La Lotería del Valle realizó el sorteo 4873 del miércoles 4 de noviembre de 2026, con un premio mayor de $9.000 millones. El resultado principal fue el número 7932, de la serie 040, y el billete fue despachado a Popayán, de acuerdo con la lámina de resultados de la jornada.

Además del premio mayor, el cuadro del sorteo incluye un premio seco de $500 millones, dos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y 25 de $30 millones. Los resultados están organizados a continuación por categoría, con el número de cuatro cifras y la serie correspondiente a cada premio.

Para revisar el billete es importante comparar ambos datos: el número y la serie. Los ceros que aparecen al comienzo también forman parte del resultado. Por ejemplo, la serie del premio mayor es 040, mientras que el seco de $500 millones corresponde al número 0978 de la serie 002.

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Premio mayor de la Lotería del Valle

Premio mayor de $9.000 millones: número 7932, serie 040, despachado a Popayán.

La indicación de despacho identifica la ciudad a la que fue enviado el billete. La lámina del sorteo no identifica a la persona que lo compró ni informa si el premio ya fue reclamado. Por eso, el resultado permite ubicar el billete favorecido, pero no establecer la identidad de su tenedor.

Premios secos de $500, $100, $60 y $40 millones

El premio seco de mayor valor después del principal fue el de $500 millones. En la lista también figuran dos combinaciones ganadoras de $100 millones y tres de $60 millones. Estos son los números y las series de esas categorías:

Seco de $500 millones: número 0978 , serie 002 .

, serie . Seco de $100 millones: número 1228 , serie 205 .

, serie . Seco de $100 millones: número 9891 , serie 194 .

, serie . Seco de $60 millones: número 6730 , serie 009 .

, serie . Seco de $60 millones: número 3782 , serie 304 .

, serie . Seco de $60 millones: número 3020 , serie 087 .

, serie . Seco de $40 millones: número 2731, serie 258.

Los 25 premios secos de $30 millones

La categoría con más combinaciones en el cuadro de resultados es la de $30 millones. En total aparecen 25 números, cada uno acompañado por su serie. La siguiente lista conserva las cuatro cifras del número y las tres de la serie, tal como se presentan en la imagen del sorteo:

Número 5089, serie 228.

Número 1614, serie 040.

Número 4492, serie 142.

Número 5984, serie 084.

Número 7484, serie 248.

Número 2337, serie 133.

Número 0782, serie 197.

Número 9357, serie 265.

Número 7683, serie 164.

Número 3796, serie 152.

Número 7660, serie 119.

Número 4309, serie 153.

Número 5979, serie 125.

Número 1095, serie 003.

Número 2647, serie 241.

Número 3437, serie 210.

Número 6519, serie 049.

Número 6974, serie 022.

Número 8096, serie 205.

Número 4232, serie 304.

Número 1641, serie 207.

Número 5422, serie 118.

Número 3636, serie 255.

Número 1603, serie 246.

Número 1778, serie 184.

Quienes tengan un billete del sorteo 4873 pueden hacer la comparación con esta relación y con la lámina completa que aparece al final de la nota. Antes de descartar un billete, conviene revisar todas las categorías y no limitar la consulta al premio mayor de la jornada.

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Imagen de resultados del sorteo 4873

La imagen reúne el premio mayor y todos los premios secos del miércoles 4 de noviembre. Se incluye completa para facilitar la consulta del número, la serie y el valor de cada categoría, sin alterar la proporción de la lámina original.