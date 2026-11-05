Resumen: La Lotería del Meta realizó el sorteo 3323 el miércoles 4 de noviembre de 2026. El premio mayor de $1.800 millones correspondió al número 0543, serie 141, despachado a Bogotá D. C. Consulte los premios secos y la lámina completa de resultados al final del artículo.

Resultados de la Lotería del Meta: sorteo 3323 del 4 de noviembre de 2026

La Lotería del Meta ya tiene resultados para el sorteo 3323, realizado el miércoles 4 de noviembre de 2026. El premio mayor de $1.800 millones correspondió al número 0543, de la serie 141, según la lámina de resultados de esta jornada.

La información del sorteo indica que el billete del premio mayor fue despachado a Bogotá D. C. Este dato corresponde al lugar de despacho y no permite establecer, por sí solo, quién tiene el billete o si el premio ya fue reclamado. Quienes participaron deben revisar su número y su serie antes de sacar conclusiones.

Resultado de la Lotería del Meta: premio mayor

Sorteo: 3323 .

. Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026 .

. Número ganador: 0543 .

. Serie: 141 .

. Premio mayor anunciado: $1.800 millones .

. Despachado a: Bogotá D. C.

El cero inicial hace parte del resultado: la combinación es 0543 y debe leerse con sus cuatro cifras. También es importante conservar los ceros de las series y de los demás números del listado. La revisión no termina al encontrar un número parecido: hay que comparar cada dato con el billete y con la categoría correspondiente.

Premios secos del sorteo 3323

Además del premio mayor, el cuadro publicado presenta premios secos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. A continuación se relacionan las combinaciones de número y serie que aparecen en la lámina. Los valores son los anunciados para cada categoría del sorteo.

Seco de $300 millones

Número 0291, serie 053.

Seco de $200 millones

Número 0064, serie 019.

Secos de $100 millones

Número 2375, serie 104.

Número 9199, serie 102.

Número 0639, serie 059.

Secos de $50 millones

Número 4262, serie 023.

Número 5916, serie 008.

Número 5946, serie 018.

Número 9927, serie 068.

Número 9033, serie 028.

Número 8914, serie 006.

Número 5153, serie 043.

Secos de $20 millones

Número 3516, serie 083.

Número 1461, serie 078.

Número 7391, serie 034.

Número 7579, serie 033.

Número 2627, serie 128.

Número 2742, serie 031.

Número 3327, serie 077.

Número 5512, serie 040.

Número 5916, serie 099.

Número 9182, serie 015.

Secos de $10 millones

Número 2123, serie 128.

Número 2322, serie 057.

Número 9901, serie 083.

Número 4648, serie 137.

Número 5211, serie 109.

Número 2138, serie 039.

Número 3448, serie 071.

Número 5973, serie 077.

Número 6339, serie 077.

Número 4108, serie 064.

Número 4544, serie 078.

Número 6220, serie 128.

Número 1574, serie 013.

Número 9541, serie 005.

Número 9053, serie 014.

Número 5211, serie 068.

Número 5977, serie 022.

Número 8125, serie 059.

Número 2508, serie 039.

Número 9337, serie 052.

Revise el número y la serie de su billete

El listado contiene números que se repiten con series distintas. Por ejemplo, el 5916 aparece entre los secos de $50 millones y de $20 millones, pero con series diferentes. También el 5211 figura dos veces entre los secos de $10 millones. Por eso, encontrar las cuatro cifras no reemplaza la verificación de la serie ni de las condiciones del premio.

La lámina anuncia un plan de $7.200 millones en premios. Ese valor corresponde al anuncio general del sorteo y no debe confundirse con el monto individual del premio mayor o con el de un seco. Para confirmar cualquier posible acierto y el trámite que corresponda, consulte directamente los canales oficiales de la Lotería del Meta.

Lea también: Resultados de la Lotería de Manizales del 4 de noviembre de 2026.

Antes de compartir un resultado con otras personas, compruebe que corresponde a esta fecha y a este sorteo, no a una jornada anterior.

Lámina de resultados del sorteo 3323