Resumen: La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4980 del miércoles 4 de noviembre de 2026. El premio mayor de $3.000 millones quedó en el número 2570 de la serie 334, despachado a Pereira. El premio Gana Siempre de $2 millones fue para el número 3524. Los secos de $300 millones fueron para Cali. Aquí están todas las listas oficiales.

Resultados de la Lotería de Manizales: sorteo 4980 del 4 de noviembre de 2026

La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4980 del miércoles 4 de noviembre de 2026 y el premio mayor de $3.000 millones quedó en el número 2570 de la serie 334, un billete que fue despachado a Pereira. El plan de premios de la jornada superó los $19.000 millones, repartidos entre el premio mayor, el Gana Siempre y una larga lista de premios secos.

Los resultados fueron divulgados con las imágenes oficiales del sorteo, en las que se detallan los números y las series ganadoras de cada categoría. Aquí se presentan completos para que cada apostador revise su billete con calma.

El plan de premios del sorteo fue amplio: además del premio mayor y del Gana Siempre, hubo dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, seis de $100 millones y 40 secos de entre $40 y $80 millones, es decir, diez por cada uno de esos valores. En total, son 51 premios secos en las listas oficiales.

Según las imágenes oficiales, el premio mayor fue despachado a Pereira y los dos secos de $300 millones fueron a Cali, de modo que los billetes favorecidos se repartieron en varias ciudades del país. Para los demás premios secos, la lista oficial solo entrega número y serie.

Premio mayor y Gana Siempre

Premio mayor de $3.000 millones: número 2570, serie 334, despachado a Pereira.

número 2570, serie 334, despachado a Pereira. Premio Gana Siempre de $2 millones: número 3524.

Dos secos de $300 millones

Número 9501, serie 196, despachado a Cali.

Número 7322, serie 263, despachado a Cali.

Tres secos de $200 millones

Número 2173, serie 259.

Número 5908, serie 177.

Número 8809, serie 154.

Seis secos de $100 millones

Número 0696, serie 070.

Número 1229, serie 090.

Número 4885, serie 212.

Número 6998, serie 200.

Número 3756, serie 049.

Número 3109, serie 025.

Diez secos de $80 millones

Número 9466, serie 354.

Número 3891, serie 288.

Número 7640, serie 275.

Número 9530, serie 038.

Número 9470, serie 336.

Número 8657, serie 041.

Número 0007, serie 191.

Número 9676, serie 277.

Número 0909, serie 008.

Número 1793, serie 321.

Diez secos de $60 millones

Número 7011, serie 064.

Número 5370, serie 019.

Número 7432, serie 113.

Número 4724, serie 269.

Número 5958, serie 239.

Número 6451, serie 260.

Número 2180, serie 240.

Número 5357, serie 281.

Número 7954, serie 191.

Número 6005, serie 028.

Diez secos de $50 millones

Número 6814, serie 353.

Número 2786, serie 127.

Número 8199, serie 037.

Número 6501, serie 248.

Número 1687, serie 274.

Número 2158, serie 022.

Número 3672, serie 220.

Número 6298, serie 261.

Número 0605, serie 167.

Número 9436, serie 113.

Diez secos de $40 millones

Número 3584, serie 114.

Número 5851, serie 227.

Número 5986, serie 134.

Número 2270, serie 297.

Número 7139, serie 182.

Número 4008, serie 360.

Número 4391, serie 345.

Número 4710, serie 221.

Número 8060, serie 128.

Número 4290, serie 255.

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Imágenes oficiales del sorteo 4980