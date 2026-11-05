Resultados de la Lotería de Manizales: sorteo 4980 del 4 de noviembre de 2026

Resumen: La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4980 del miércoles 4 de noviembre de 2026. El premio mayor de $3.000 millones quedó en el número 2570 de la serie 334, despachado a Pereira. El premio Gana Siempre de $2 millones fue para el número 3524. Los secos de $300 millones fueron para Cali. Aquí están todas las listas oficiales.
La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4980 del miércoles 4 de noviembre de 2026 y el premio mayor de $3.000 millones quedó en el número 2570 de la serie 334, un billete que fue despachado a Pereira. El plan de premios de la jornada superó los $19.000 millones, repartidos entre el premio mayor, el Gana Siempre y una larga lista de premios secos.
Los resultados fueron divulgados con las imágenes oficiales del sorteo, en las que se detallan los números y las series ganadoras de cada categoría. Aquí se presentan completos para que cada apostador revise su billete con calma.
El plan de premios del sorteo fue amplio: además del premio mayor y del Gana Siempre, hubo dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, seis de $100 millones y 40 secos de entre $40 y $80 millones, es decir, diez por cada uno de esos valores. En total, son 51 premios secos en las listas oficiales.
Según las imágenes oficiales, el premio mayor fue despachado a Pereira y los dos secos de $300 millones fueron a Cali, de modo que los billetes favorecidos se repartieron en varias ciudades del país. Para los demás premios secos, la lista oficial solo entrega número y serie.
Premio mayor y Gana Siempre
- Premio mayor de $3.000 millones: número 2570, serie 334, despachado a Pereira.
- Premio Gana Siempre de $2 millones: número 3524.
Dos secos de $300 millones
- Número 9501, serie 196, despachado a Cali.
- Número 7322, serie 263, despachado a Cali.
Tres secos de $200 millones
- Número 2173, serie 259.
- Número 5908, serie 177.
- Número 8809, serie 154.
Seis secos de $100 millones
- Número 0696, serie 070.
- Número 1229, serie 090.
- Número 4885, serie 212.
- Número 6998, serie 200.
- Número 3756, serie 049.
- Número 3109, serie 025.
Diez secos de $80 millones
- Número 9466, serie 354.
- Número 3891, serie 288.
- Número 7640, serie 275.
- Número 9530, serie 038.
- Número 9470, serie 336.
- Número 8657, serie 041.
- Número 0007, serie 191.
- Número 9676, serie 277.
- Número 0909, serie 008.
- Número 1793, serie 321.
Diez secos de $60 millones
- Número 7011, serie 064.
- Número 5370, serie 019.
- Número 7432, serie 113.
- Número 4724, serie 269.
- Número 5958, serie 239.
- Número 6451, serie 260.
- Número 2180, serie 240.
- Número 5357, serie 281.
- Número 7954, serie 191.
- Número 6005, serie 028.
Diez secos de $50 millones
- Número 6814, serie 353.
- Número 2786, serie 127.
- Número 8199, serie 037.
- Número 6501, serie 248.
- Número 1687, serie 274.
- Número 2158, serie 022.
- Número 3672, serie 220.
- Número 6298, serie 261.
- Número 0605, serie 167.
- Número 9436, serie 113.
Diez secos de $40 millones
- Número 3584, serie 114.
- Número 5851, serie 227.
- Número 5986, serie 134.
- Número 2270, serie 297.
- Número 7139, serie 182.
- Número 4008, serie 360.
- Número 4391, serie 345.
- Número 4710, serie 221.
- Número 8060, serie 128.
- Número 4290, serie 255.
Lea también: Resultados de la Lotería de Manizales: sorteo 4979 del 28 de octubre de 2026.
Imágenes oficiales del sorteo 4980
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