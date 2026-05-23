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Resumen: Dos hombres fueron enviados a prisión tras ser señalados de secuestrar a un comerciante bogotano del sector de la marroquinería, a quien habrían engañado con la promesa de un falso préstamo para hacerlo viajar hasta Villavicencio. En zona rural de esa ciudad, la víctima fue retenida, intimidada y despojada de sus pertenencias, mientras su familia recibía exigencias económicas para su liberación. El hombre fue rescatado en un operativo conjunto entre la Fiscalía y el Gaula de la Policía, y los presuntos responsables no aceptaron los cargos.

A la cárcel dos hombres señalados de secuestrar a comerciante bogotano tras engaño con falso préstamo

Dos hombres fueron enviados a prisión luego de ser señalados de participar en el secuestro de un comerciante que viajó desde Bogotá hasta Villavicencio tras ser contactado con la supuesta promesa de recibir un préstamo de dinero.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima, dedicada al sector de la marroquinería, fue convencida de desplazarse hacia la capital del Meta para concretar el supuesto negocio económico que necesitaba.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo, cuando el comerciante llegó al lugar acordado y posteriormente habría sido retenido contra su voluntad. Según las autoridades, después fue trasladado a un inmueble ubicado en el sector de Catama, en zona rural de Villavicencio.

Mientras permanecía en cautiverio, el hombre habría sido intimidado con armas de fuego y obligado a entregar algunas de sus pertenencias y objetos de valor. Paralelamente, sus familiares comenzaron a recibir llamadas extorsivas en las que les exigían 50 millones de pesos a cambio de permitir su liberación.

Operativo permitió rescatar al comerciante

Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía, en coordinación con unidades del Gaula de la Policía Nacional, permitieron ubicar el sitio donde permanecía retenida la víctima.

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Durante el operativo fueron capturados en flagrancia Jymy Bernal y Herber Tamayo, quienes ahora enfrentan un proceso judicial por estos hechos.

La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, utilización ilícita de redes de comunicación y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos

Durante las audiencias preliminares, los dos señalados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.

Sin embargo, un juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el caso.