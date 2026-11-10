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    • Recuperaron en Caucasia una moto que tenía un requerimiento por hurto en Segovia

    Una motocicleta requerida por hurto fue recuperada en La Pajonal, Caucasia. El automotor quedó a disposición de la Fiscalía para el trámite correspondiente.

    Publicado por: SoloDuque

    Motocicleta recuperada en el sector La Pajonal de Caucasia
    Foto: Policía Nacional
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    Recuperaron en Caucasia una moto que tenía un requerimiento por hurto en Segovia

    Resumen: Una motocicleta Yamaha, modelo 2025, fue recuperada el 5 de noviembre en el sector La Pajonal de Caucasia. Tenía un requerimiento por hurto relacionado con una investigación de la Fiscalía en Segovia y quedó a disposición de la autoridad judicial.

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    Una motocicleta que tenía un requerimiento por hurto fue recuperada en Caucasia el jueves 5 de noviembre de 2026, en el sector La Pajonal.

    De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo figuraba con una anotación relacionada con una investigación por hurto de la Fiscalía en Segovia, Antioquia.

    Se trata de una motocicleta Yamaha, modelo 2025. Tras establecerse el requerimiento, el automotor fue dejado a disposición de la Fiscalía correspondiente para los trámites judiciales del caso.

    Lea también: Capturan en Caucasia a un hombre que incumplió una medida de protección.

    La motocicleta quedó a disposición de la Fiscalía

    La información conocida no precisa las circunstancias del robo ni la fecha en que habría ocurrido. Tampoco se reportaron capturas asociadas con la recuperación o detalles sobre la entrega de la motocicleta a su propietario.

    También te puede interesar: Capturan a un empleado que presuntamente robaba licores del almacén donde trabajaba en Caucasia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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