Foto: Policía Nacional

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Resumen: Una motocicleta Yamaha, modelo 2025, fue recuperada el 5 de noviembre en el sector La Pajonal de Caucasia. Tenía un requerimiento por hurto relacionado con una investigación de la Fiscalía en Segovia y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Recuperaron en Caucasia una moto que tenía un requerimiento por hurto en Segovia

Una motocicleta que tenía un requerimiento por hurto fue recuperada en Caucasia el jueves 5 de noviembre de 2026, en el sector La Pajonal.

De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo figuraba con una anotación relacionada con una investigación por hurto de la Fiscalía en Segovia, Antioquia.

Se trata de una motocicleta Yamaha, modelo 2025. Tras establecerse el requerimiento, el automotor fue dejado a disposición de la Fiscalía correspondiente para los trámites judiciales del caso.

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La motocicleta quedó a disposición de la Fiscalía

La información conocida no precisa las circunstancias del robo ni la fecha en que habría ocurrido. Tampoco se reportaron capturas asociadas con la recuperación o detalles sobre la entrega de la motocicleta a su propietario.

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