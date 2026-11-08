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Resumen: Resumen: Un hombre fue capturado en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, por fraude a resolución judicial, tras incumplir una medida de protección. El artículo 454 del Código Penal contempla penas de uno a cuatro años de prisión y multa. Quedó a disposición de la Fiscalía.

Capturan en Caucasia a un hombre que incumplió una medida de protección

Un hombre fue capturado en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, por el delito de fraude a resolución judicial, tras incumplir una medida de protección que pesaba en su contra.

Según versiones preliminares, el capturado había sido cobijado con una medida de protección expedida por un juez, que le imponía obligaciones que no habría cumplido. Por esa conducta, un juzgado ordenó su captura.

El artículo 454 del Código Penal colombiano contempla para el fraude a resolución judicial penas de prisión de uno a cuatro años y multa, cuando una persona elude o incumple una medida impuesta por una autoridad judicial.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias del caso ante un juez de control de garantías.

Caucasia es uno de los municipios más importantes del Bajo Cauca antioqueño, ubicado a unos 270 kilómetros de Medellín.

Se recuerda que toda persona capturada se presume inocente mientras la justicia no dictamine lo contrario.

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