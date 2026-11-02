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Capturan a un empleado que presuntamente robaba licores del almacén donde trabajaba en Caucasia

En Caucasia capturaron a un hombre de 42 años que presuntamente sustraía mercancía del almacén donde laboraba; lo recuperado está avaluado en 848.300 pesos.

Publicado por: SoloDuque

Capturan a un empleado que presuntamente robaba licores del almacén donde trabajaba en Caucasia
Foto: Policía Nacional
Capturan a un empleado que presuntamente robaba licores del almacén donde trabajaba en Caucasia

Resumen: En el barrio Las Gaviotas de Caucasia, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre de 42 años que presuntamente sustraía mercancía del almacén donde trabajaba. Fueron recuperados licores avaluados en 848.300 pesos y el capturado quedó a disposición de la Fiscalía 59 Local de Caucasia.

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En Caucasia, el sábado 31 de octubre de 2026, a las 9:50 de la noche, uniformados de la Policía Nacional atendieron un requerimiento en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Las Gaviotas, donde se procedió a la captura en flagrancia de un hombre de 42 años por el delito de hurto.

El hombre fue sorprendido cuando presuntamente sustraía mercancía de las bodegas del establecimiento comercial donde laboraba.

Lea también: Recuperan en Gómez Plata una motocicleta Suzuki que era requerida por la Fiscalía por hurto.

También fueron recuperados tres litros de whisky Buchanan’s Master, seis latas de vino Chenet y cuatro latas de Smirnoff Ice, elementos avaluados en 848.300 pesos.

El capturado y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 59 Local de Caucasia para las actuaciones judiciales correspondientes.

En la fotografía se observa al capturado custodiado por dos uniformados, junto a los licores recuperados.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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