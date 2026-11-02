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Resumen: En el barrio Las Gaviotas de Caucasia, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre de 42 años que presuntamente sustraía mercancía del almacén donde trabajaba. Fueron recuperados licores avaluados en 848.300 pesos y el capturado quedó a disposición de la Fiscalía 59 Local de Caucasia.

Capturan a un empleado que presuntamente robaba licores del almacén donde trabajaba en Caucasia

En Caucasia, el sábado 31 de octubre de 2026, a las 9:50 de la noche, uniformados de la Policía Nacional atendieron un requerimiento en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Las Gaviotas, donde se procedió a la captura en flagrancia de un hombre de 42 años por el delito de hurto.

El hombre fue sorprendido cuando presuntamente sustraía mercancía de las bodegas del establecimiento comercial donde laboraba.

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También fueron recuperados tres litros de whisky Buchanan’s Master, seis latas de vino Chenet y cuatro latas de Smirnoff Ice, elementos avaluados en 848.300 pesos.

El capturado y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 59 Local de Caucasia para las actuaciones judiciales correspondientes.

En la fotografía se observa al capturado custodiado por dos uniformados, junto a los licores recuperados.