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Recuperan en Porcesito una motocicleta que tenía requerimiento judicial por hurto

En Porcesito, corregimiento del municipio de Santo Domingo, fue recuperada una motocicleta Boxer que registraba un requerimiento judicial vigente por hurto.

Publicado por: SoloDuque

Recuperan en Porcesito una motocicleta que tenía requerimiento judicial por hurto
Recuperan en Porcesito una motocicleta que tenía requerimiento judicial por hurto

Resumen: Las autoridades recuperaron en Porcesito, corregimiento de Santo Domingo, una motocicleta Boxer CT 100 que registraba un requerimiento judicial por hurto y una solicitud de inmovilización de la Fiscalía 39 Seccional de Medellín. El vehículo quedó a disposición de la autoridad judicial.

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En el corregimiento de Porcesito, del municipio de Santo Domingo, nordeste antioqueño, las autoridades recuperaron una motocicleta que registraba un requerimiento judicial vigente por el delito de hurto.

Según versiones extraoficiales, el vehículo, una Boxer CT 100 de color gris, se encontraba estacionada en vía pública, en el sector comercial del corregimiento, y tendría una solicitud de inmovilización vigente, requerida por la Fiscalía 39 Seccional de Medellín.

La motocicleta fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para los trámites correspondientes.

Foto: Policía Nacional

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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