Recuperan en Porcesito una motocicleta que tenía requerimiento judicial por hurto

Resumen: Las autoridades recuperaron en Porcesito, corregimiento de Santo Domingo, una motocicleta Boxer CT 100 que registraba un requerimiento judicial por hurto y una solicitud de inmovilización de la Fiscalía 39 Seccional de Medellín. El vehículo quedó a disposición de la autoridad judicial.