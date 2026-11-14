Quién es alias Loco Ovidio, el narco ecuatoriano que estaría oculto en Colombia bajo protección del ELN

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Resumen: El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que alias Loco Ovidio, uno de los criminales más buscados de su país, estaría oculto en Colombia bajo protección del ELN y que se investiga una supuesta amenaza de atentado contra Daniel Noboa. Ecuador y Colombia prevén una reunión bilateral de seguridad. Las autoridades no han divulgado pruebas del supuesto plan.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que las autoridades investigan una supuesta amenaza contra el presidente Daniel Noboa, y que el alias «Loco Ovidio», uno de los criminales más buscados de Ecuador, estaría escondido en territorio colombiano bajo la presunta protección del ELN. La información, según el funcionario, está siendo verificada por organismos de inteligencia.

Reimberg hizo las declaraciones en una entrevista con la emisora colombiana La FM, concedida el viernes 13 de noviembre de 2026, en la que habló sobre cómo avanzan las relaciones entre Colombia y Ecuador con la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia.

¿Qué dijo el ministro Reimberg sobre el supuesto atentado?

De acuerdo con el ministro, la alerta apunta a un presunto contacto entre personas cercanas a la Revolución Ciudadana, el movimiento político vinculado al expresidente Rafael Correa, y Celso Ovidio Zambrano Casanova, conocido como alias Loco Ovidio. Según su versión, esas fuentes informaron sobre un supuesto acercamiento para ejecutar una acción contra Noboa.

«Sabemos que quieren llevar a cabo un atentado contra el presidente Daniel Noboa», afirmó Reimberg. El ministro sostuvo que se han adoptado medidas ante la posibilidad de un ataque. Las autoridades ecuatorianas no han divulgado pruebas, fechas ni posibles responsables adicionales de la amenaza denunciada.

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Reunión bilateral de seguridad entre Colombia y Ecuador

El ministro dijo que, tras el cambio de Gobierno en Colombia, Ecuador retomó los canales de coordinación para buscar y capturar a cabecillas de organizaciones ilegales. Aseguró que varias áreas de inteligencia del Bloque de Seguridad ecuatoriano trabajan para ubicar a delincuentes que estarían en Colombia, y anunció que los dos países prevén una reunión bilateral para tratar asuntos de seguridad y crimen organizado.

Reimberg relacionó la presunta amenaza con operaciones adelantadas por Ecuador junto con Estados Unidos, que, según dijo, han permitido capturar a personas que habrían financiado a la Revolución Ciudadana. Tanto Noboa como De La Espriella se han convertido en aliados estratégicos de la administración de Donald Trump, luego de la gira del secretario de Estado Marco Rubio por ambos países entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026.

¿Quién es alias Loco Ovidio?

Celso Ovidio Zambrano Casanova es señalado de liderar operaciones de narcotráfico en la provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana. En 2015, la Policía Nacional de Ecuador lo incluyó en la lista de los más buscados de esa provincia por tentativa de asesinato, y lo vinculó con una organización delictiva investigada por varios delitos.

El 8 de abril de 2016, agentes antinarcóticos interceptaron una camioneta en la vía entre Montecristi y Manta, con 40 sacos que contenían 350 paquetes de clorhidrato de cocaína. Entre los cuatro detenidos estaba Zambrano Casanova, a quien el jefe policial de la zona lo identificó como presunto cabecilla de una estructura que movía droga desde Colombia hacia la costa de Manabí.

Ocho días después, un terremoto afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas. Tras el traslado de internos que siguió al sismo, decenas de personas escaparon del centro penitenciario El Rodeo, en Portoviejo, entre ellas Zambrano Casanova. Desde entonces, su nombre quedó asociado a investigaciones sobre redes de tráfico de cocaína y alianzas criminales en la provincia.

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Cocaína, carteles mexicanos y otros señalamientos

Las Fuerzas Armadas de Ecuador incautaron 4,5 toneladas de cocaína el 30 de abril de 2026 en un operativo en Jama y Sucre. La droga estaba lista para ser llevada en embarcaciones hacia altamar y luego a mercados internacionales, y un reporte de inteligencia la relacionó con Loco Ovidio.

Información de inteligencia posterior lo vinculó con conexiones entre organizaciones ecuatorianas y carteles mexicanos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, que habría hecho alianzas locales para facilitar el almacenamiento y el transporte de cocaína. Fuentes policiales lo describieron como un operador independiente, capaz de hacer acuerdos con distintas estructuras según sus intereses.

Ataques informáticos y el caso de Nain Massuh

En la misma entrevista, Reimberg denunció supuestos ataques cibernéticos contra instituciones públicas ecuatorianas, entre ellas el Consejo Nacional Electoral y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El ministro los atribuyó a Nain Massuh, procesado en Ecuador dentro del caso Encuentro por presunta delincuencia organizada, quien según el funcionario estaría en México tras obtener protección en ese país.

Massuh fue detenido en Bogotá el 23 de enero de 2025 con fines de extradición a Ecuador. Según Reimberg, la Fiscalía de Colombia canceló su orden de captura el 30 de octubre de ese año y dispuso su libertad, luego de que se le concediera el estatus de refugiado, cuando Gustavo Petro aún era presidente.