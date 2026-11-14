Foto: Redes Sociales

Resumen: Hallaron una bomba en la planta de etanol BioUrja, en Peoria (Illinois). Las autoridades neutralizaron el paquete, evacuaron una milla a la redonda y siguen registrando el lugar.

¡Atención! Hallan una bomba en una planta de etanol de Peoria, EE. UU., y evacuan una milla a la redonda

Una bomba fue hallada en una planta de etanol de Peoria, en el estado de Illinois (Estados Unidos), y las autoridades ordenaron evacuar a todas las personas que vivían o trabajaban en un radio de una milla. La orden seguía vigente este sábado mientras se registraba el lugar.



Foto: Redes Sociales

El hecho ocurrió la tarde del viernes 13 de noviembre en las instalaciones de BioUrja Renewables, la antigua planta de la empresa ADM, ubicada en el número 1 de Edmund Street, al sur del centro de la ciudad. Peoria queda a unos 260 kilómetros al sur de Chicago.

Así avanzó la emergencia, según las autoridades

El jefe de la Policía de Peoria, Brad Dixon, explicó en rueda de prensa que la empresa avisó de la amenaza a la 1:08 de la tarde, hora local. Hacia las 2:00 p. m. fue encontrado un paquete sospechoso. A las 6:45 p. m. fue considerado una amenaza creíble y, a las 7:02 p. m., se activó la orden de evacuación. Cerca de las 9:12 p. m., los técnicos antiexplosivos lograron neutralizar el paquete.

Aun así, el jefe de Policía aclaró que el sector no había sido declarado seguro. «Es una instalación grande y habrá una búsqueda exhaustiva. Todavía no se ha completado», dijo, y advirtió que el registro se extendería hasta bien entrado el sábado.

La alcaldesa de Peoria, Rita Ali, fue la primera en confirmar el hallazgo ante los periodistas: «Se identificó un dispositivo. Sabemos que es una amenaza creíble. Sabemos que es una bomba». También afirmó que no se sabe si hay otros artefactos en el lugar.

Evacuación en una milla a la redonda

La zona evacuada incluye parte del centro de Peoria, el sector conocido como Warehouse District y el sur de la ciudad, y se extiende al otro lado del río Illinois, hasta East Peoria, donde también hay edificios de la empresa Caterpillar. Las autoridades pidieron a los habitantes salir del área y cerraron la mayoría de las calles, entre ellas el puente Bob Michel.

Para quienes necesitaron refugio se habilitaron dos puntos: la escuela Manual Academy, en Peoria, donde pasaron la noche unas 70 personas, y el centro EastSide Centre, en East Peoria. El concierto del cantante de música country Jon Pardi, previsto en el Peoria Civic Center, fue aplazado por la evacuación.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, pidió a los habitantes seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse lejos de la zona.

Investigación en curso

En la investigación participan la Policía de Peoria, el Departamento de Bomberos, la Policía Estatal de Illinois, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Springfield, la ATF y la Secretaría de Estado de Illinois. Ryan Presley, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Springfield, dijo que el paquete sospechoso fue considerado una amenaza y neutralizado, y que los investigadores trabajarán para dar con los responsables.

El jefe Dixon no quiso precisar cuántos artefactos fueron encontrados ni dónde. Hasta el momento, las autoridades no han informado de sospechosos ni de heridos, y tampoco han dado detalles sobre la naturaleza del dispositivo.

La planta fue comprada por BioUrja a ADM a finales de 2021 y produce etanol, un biocombustible. La Policía de Peoria anunció que notificará cuando se levante la orden de evacuación y que ofrecería una nueva rueda de prensa al mediodía del sábado.

Lo que se sabe hasta ahora

Lugar: planta BioUrja Renewables, en Peoria (Illinois, EE. UU.).

Aviso a la Policía: 1:08 p. m. del viernes 13 de noviembre, hora local.

Paquete neutralizado: cerca de las 9:12 p. m. del viernes.

Evacuación: radio de una milla, aún vigente el sábado.

Registro de la planta: en curso, sin otros artefactos confirmados.

Video