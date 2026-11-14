Hallan muerto en Madrid al abogado del Pollo Carvajal, exjefe de la inteligencia chavista

Hugo Armando Carvajal, alias «el Pollo» Carvajal. Foto: Redes Sociales.

Resumen: Nielson de Souza Vilela, abogado del Pollo Carvajal en España, apareció muerto en el trastero de su residencia en la Gran Vía de Madrid. Se investigan las causas.

El abogado Nielson de Souza Vilela, el letrado que ejerció en España la defensa del exjefe de la Inteligencia y Contrainteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, alias el Pollo Carvajal, fue hallado muerto en Madrid, según reveló este sábado el medio español The Objective, en una información confirmada por otros medios de ese país, como Antena 3, El Español y Telecinco.

El cuerpo sin vida del letrado, de alrededor de 40 años, fue encontrado en el trastero del inmueble en el que residía, ubicado en la Gran Vía de la capital española. Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y las autoridades no han informado oficialmente si existe relación entre su muerte y su actividad profesional.

La muerte del abogado se produce en un momento especialmente sensible para quien fuera su cliente en España. El Pollo Carvajal, considerado uno de los hombres que mejor conocen los secretos del chavismo, colabora con la justicia estadounidense desde que en junio de 2025 se declaró culpable de delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, y aún espera la lectura de su sentencia.

Carvajal dirigió durante años la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, un cargo que le permitió conocer los entresijos del régimen y sus relaciones con dirigentes políticos de otros países, entre ellos España. En 2019 rompió con Maduro y expresó su respaldo al opositor Juan Guaidó.

Ese mismo año llegó a territorio español procedente de República Dominicana con documentación falsa, mientras Estados Unidos lo reclamaba por su presunta participación en el llamado Cártel de los Soles. Fue arrestado en Madrid, quedó en libertad mientras se resolvían los recursos judiciales y permaneció prófugo casi dos años, hasta que la Policía Nacional lo localizó de nuevo en la capital el 9 de septiembre de 2021. Finalmente, el 19 de julio de 2023 fue extraditado a Estados Unidos.

El 25 de junio de 2025, pocos días antes de que arrancara el juicio en su contra, el exgeneral se declaró culpable de los cuatro cargos que pesaban sobre él, entre ellos conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos y participar en actividades de narcoterrorismo en beneficio de las FARC. Desde entonces permanece a la espera de conocer su condena.

Fuentes de su entorno vinculan los sucesivos aplazamientos de la lectura de la sentencia con la información que estaría aportando a las autoridades norteamericanas sobre las operaciones del régimen venezolano en el extranjero, los negocios de sus dirigentes y las vías de financiación de formaciones políticas afines al chavismo. Durante su etapa encarcelado en España, entre 2021 y 2023, el exgeneral también compareció ante la Audiencia Nacional y aportó información sobre la presunta financiación internacional de movimientos políticos por parte del régimen de Hugo Chávez.

La colaboración de Carvajal con Estados Unidos también ha salpicado a la política española. Según The Objective, el pasado 18 de marzo la agencia Homeland Security Investigations entregó a la Policía española el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, antiguo accionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra, información que sustentó la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo en el caso del rescate público de 53 millones de euros a la compañía. Zapatero ha negado haber intervenido en la concesión del rescate.

El fallecimiento del letrado ha hecho que medios españoles recuerden un episodio ocurrido hace siete años en Madrid: la muerte de Juan Carlos Márquez Cabrera, exalto cargo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, cuyo cadáver fue encontrado apenas dos días después de que se comprometiera a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación sobre los negocios del exembajador español en Venezuela Raúl Morodo y su hijo. En diciembre de 2024, padre e hijo fueron condenados tras reconocer que ocultaron a Hacienda ingresos procedentes de la petrolera venezolana.

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