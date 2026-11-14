Propulsor de Starship de SpaceX explotó en el Golfo de México, pero la nave sigue en órbita

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El propulsor Super Heavy del cohete Starship, de la compañía aeroespacial SpaceX, explotó la tarde de este viernes 13 de noviembre sobre las aguas del Golfo de México, luego de que se abortara su regreso a la torre de lanzamiento en Starbase, Texas. Así lo confirmaron Associated Press y la propia empresa, que precisó que, pese al contratiempo, la nave espacial siguió su camino y alcanzó la órbita terrestre.

El despegue se realizó a las 4:47 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos (5:47 p. m. en Colombia), desde las instalaciones de Starbase, en Boca Chica, en el sur de Texas. Se trató del decimoquinto vuelo de prueba del sistema Starship, el cohete más grande y potente del mundo, y uno de los más ambiciosos hasta la fecha: por primera vez, SpaceX buscaba recuperar sus dos componentes —el propulsor y la nave— con los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, conocidos como «los palillos».

El plan contemplaba que el propulsor Super Heavy, identificado como B22, regresara a la base unos seis minutos y medio después del despegue para ser atrapado en el aire por la torre. Inicialmente tenía luz verde para la maniobra, pero los computadores de a bordo detectaron una anomalía en el sistema de guiado, navegación y control (GNC, por sus siglas en inglés) y activaron el aborto automático, desviándolo hacia un amerizaje de contingencia en alta mar, explicó el portavoz de SpaceX, Dan Huot, durante la transmisión oficial.

El propulsor terminó explotando sobre el agua, en una bola de fuego registrada por fotógrafos de agencias internacionales como AP y Reuters. SpaceX lo describió en sus canales oficiales como un amerizaje en el Golfo y hasta el momento no ha entregado una explicación técnica detallada de la falla, que sigue bajo investigación. No se reportaron personas heridas: el vehículo no iba tripulado y la maniobra de contingencia está diseñada precisamente para proteger la torre y las poblaciones cercanas cuando algo no sale según lo previsto.

Mientras tanto, la nave Starship —la etapa superior, identificada como Ship 42— continuó su ascenso sin contratiempos, entró en órbita y desplegó 26 satélites Starlink de nueva generación, de acuerdo con las coberturas especializadas de la misión. Unas siete horas después del lanzamiento, SpaceX reportó en su cuenta oficial que «Starship y su escudo térmico están sanos» y que los equipos siguen monitoreando los sistemas de cara al regreso.

Si todo marcha según lo previsto, la nave completará unas 14 vueltas a la Tierra y este sábado intentará regresar al sitio de lanzamiento para ser atrapada también por los brazos de la torre, en lo que sería un hecho sin precedentes: la primera vez que una nave orbital regresa desde el espacio hasta su propia plataforma. La maniobra está programada para cerca de las 4:20 de la tarde, hora de Colombia, unas 22 horas y media después del despegue. La empresa tiene previstas opciones de amerizaje anticipado frente a Hawái y Chile en caso de que surja cualquier duda sobre la seguridad del intento.

El incidente del propulsor es un revés para esta versión del Super Heavy —la tercera generación del cohete—, que todavía no logra un regreso exitoso, aunque en tres vuelos anteriores la torre sí consiguió atrapar propulsores de la versión previa. La reutilización completa del sistema es la apuesta central de SpaceX, fundada por Elon Musk, para abaratar los viajes espaciales y hacer realidad sus planes de llevar cargamento y personas a la Luna y a Marte, en el marco de sus contratos con la NASA.

En México, las autoridades marítimas mantienen la atención sobre el litoral de Tamaulipas, cercano a la base de lanzamiento, ante la posibilidad de que fragmentos del propulsor lleguen a sus aguas o sean arrastrados hacia la costa, reportaron medios locales. En octubre pasado, una organización ambientalista reportó el hallazgo de restos atribuidos al vuelo anterior de Starship en Playa Bagdad, en Matamoros.

Videos del momento de la explosión se hicieron virales en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre las causas de la falla. Por ahora, lo único confirmado es que el propulsor abortó su regreso, se desvió hacia el mar y explotó; cualquier otra versión sobre lo ocurrido sigue siendo especulación mientras SpaceX no entregue los resultados de su análisis.

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