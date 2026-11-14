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Resumen: Un pasajero escuchó las palabras "bomba" y "explosión" durante una videollamada y alertó a la tripulación de un avión de Frontier Airlines en el aeropuerto de Ontario, California. El avión y parte de la terminal fueron evacuados. La Policía explicó que el hombre hablaba con un amigo que jugaba Call of Duty. No había ninguna amenaza y todos reabordaron.

Conversación sobre Call of Duty provocó evacuación de un avión en California por supuesta amenaza de bomba

Una conversación por videollamada sobre un videojuego terminó en la evacuación de un avión y de parte de una terminal en el Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, Estados Unidos. Un pasajero que esperaba el despegue escuchó las palabras «bomba» y «explosión», se lo contó a la tripulación y se activó el protocolo de seguridad.

El incidente ocurrió la noche del domingo 8 de noviembre de 2026, según informó la Policía de Ontario y recogieron medios como CBS News Los Ángeles y The New York Post.

Qué pasó en el aeropuerto de Ontario

De acuerdo con la Policía de Ontario, un pasajero de un vuelo de Frontier Airlines que estaba a punto de despegar escuchó a otra persona decir las palabras «bomba» y «explosión» y alertó a la tripulación. Antes de las 10:00 p. m. se ordenó evacuar la aeronave y el ala este de la Terminal 2 del aeropuerto, mientras las autoridades investigaban.

La portavoz de la Policía de Ontario, Denyse Quezada, explicó que los agentes ubicaron y retuvieron para interrogarlo al hombre que había hecho los comentarios. Según su versión, estaba en una videollamada de FaceTime con un amigo que jugaba en línea.

Un detalle varía entre los reportes. CBS News Los Ángeles y Blu Radio señalan que se oyeron las palabras «bomba» y «explosión». The New York Post, por su parte, cita a la Policía diciendo que el pasajero dijo que «tenía una bomba en su mochila», y que el hombre tenía una mochila y ningún otro equipaje. Minuto30 reporta ambas versiones tal como las atribuyen los medios.

La explicación: una partida de Call of Duty

Los agentes establecieron que el amigo del pasajero jugaba Call of Duty, una de las franquicias de videojuegos de disparos más vendidas, que simula escenarios de guerra con sonidos realistas de disparos y explosiones. Según Quezada, el personaje de ese amigo acababa de ser eliminado por una explosión de C4 dentro del juego y la frase del pasajero se relacionaba con esa partida, no con un explosivo real.

La Policía también se comunicó con el amigo que estaba al otro lado de la llamada y este confirmó la historia, según los reportes.

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Revisión del avión y desenlace

Mientras se aclaraba la situación, equipos especializados revisaron el avión y sus alrededores, entre ellos un equipo canino entrenado para detectar explosivos. La inspección no encontró bombas ni elementos peligrosos. Las autoridades concluyeron que no se había cometido ningún delito.

El hombre fue liberado y, según los reportes de CBS y The New York Post, los pasajeros, incluido él, volvieron a abordar el avión para continuar el viaje. Un vocero del aeropuerto, Steve Lambert, dijo que se había tratado de un incidente breve relacionado con un pasajero, que por precaución se despejó el lado este de la terminal y se retuvieron vuelos mientras duraba la investigación, y que las operaciones se reanudaban.

Lo que no se sabe

Los reportes disponibles no precisan cuánto tiempo se retrasó el vuelo ni cuál era su destino. Tampoco se conoce la identidad del pasajero, que las autoridades no divulgaron.

Según The New York Post, el aeropuerto de Ontario recibió cerca de 5,3 millones de pasajeros en los primeros nueve meses de 2026 y Frontier Airlines transportó cerca del 10,9 % de quienes llegaron en septiembre, cuando el aeropuerto recibió 582.315 pasajeros. Frente a la alerta, las autoridades privilegiaron la prevención y despejaron parte de la terminal por precaución, y luego confirmaron que no había ninguna amenaza real.

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