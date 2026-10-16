Resumen: Colombia reanudó la venta de energía a Ecuador tras suspenderla en septiembre por El Niño. Daniel Noboa le agradeció a Abelardo de la Espriella en medio de la crisis por la sequía.

¡Vuelve la luz desde Colombia! Noboa le agradece a De la Espriella por reanudar la venta de energía a Ecuador

Colombia retomará la venta de energía a Ecuador. Así lo anunció este viernes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien le agradeció a su homólogo colombiano, Abelardo De La Espriella, el respaldo en medio de la crisis que atraviesa su país por la sequía y los cortes de luz a las industrias.

«Gracias, Abelardo de la Espriella, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos», escribió Noboa en su cuenta de ‘X’.

El mandatario ecuatoriano añadió que Colombia «puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles».

La reanudación del suministro llega en un momento crítico para Ecuador, que enfrenta una de sus peores temporadas de estiaje, una sequía prolongada que ha bajado considerablemente el nivel de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.

¿Por qué Colombia había suspendido la venta de energía?

Colombia suspendió la venta de energía regular a Ecuador el 7 de septiembre de 2026. La decisión se tomó para garantizar el abastecimiento interno y proteger los embalses del país ante la llegada del fenómeno de El Niño.

A comienzos de este año, el flujo de energía entre los dos países también se había detenido temporalmente, en ese caso por tensiones comerciales y arancelarias.

La suspensión de septiembre coincidió con el bajo nivel de agua en los embalses ecuatorianos. Por eso, el Gobierno de Noboa tuvo que aplicar cortes de energía de hasta 72 horas a industrias de medio y alto voltaje.

Según el Ejecutivo ecuatoriano, estas desconexiones buscan evitar que el nivel de los embalses siga cayendo y que los hogares vuelvan a sufrir apagones, como ocurrió entre 2023 y 2024, cuando durante varios periodos hubo racionamientos de varias horas al día.

El punto más crítico de esos cortes se vivió a mediados de septiembre de 2024, cuando la suspensión del servicio llegó a 14 horas diarias por el bajo nivel de agua, sobre todo en el embalse de Mazar.

Mazar es el segundo embalse más grande de Ecuador y el más importante para su sistema eléctrico. Este viernes, su nivel llegó a 2.123 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del nivel crítico que limita su operación, que es de 2.115 metros. Su nivel mínimo es de 2.098 metros sobre el nivel del mar.

Los cortes prolongados han generado malestar en el sector productivo. Gremios como la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) han advertido sobre efectos en el empleo y le han pedido al Gobierno transparencia sobre «la gravedad de la crisis energética que atraviesa el país».

De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía de Ecuador (Cenace), en un primer momento ingresaron desde Colombia entre 347 y 434 megavatios (MW). En condiciones normales de excedente, Colombia puede aportar hasta 450 MW.

Sin embargo, se trata de una energía costosa. XM, el operador del sistema eléctrico colombiano, estimó el precio de la transacción en cerca de 47 centavos de dólar por kilovatio hora (kWh).

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Aunque el valor es alto, está por debajo del dólar por kWh que Ecuador llegó a pagar en los momentos más difíciles de la crisis.

La reanudación de la venta de energía representa un alivio inmediato para el embalse de Mazar y para el sistema eléctrico ecuatoriano, que busca evitar apagones generalizados en los hogares.

No obstante, la estabilidad del sistema en el mediano plazo seguirá dependiendo de las condiciones climáticas y de las lluvias en la región andina.

La decisión también llega cuando Colombia tiene su propia preocupación por el abastecimiento de energía ante los efectos de El Niño, que fue precisamente la razón por la que había suspendido la exportación en septiembre.

Por ahora, Noboa destacó el gesto como una muestra de apoyo entre países vecinos, en una temporada que pone a prueba los sistemas eléctricos de ambas naciones.

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