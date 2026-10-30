Resumen: El gobernador Andrés Julián Rendón respondió a Elon Musk en X: le contó que la historia de Starlink que compartió ocurrió en Antioquia, donde 1.200 antenas llevan telemedicina a las zonas más apartadas, y le reiteró que el Caribe del Urabá está listo para tener un puerto espacial de SpaceX.

«En el Urabá estamos listos»: Rendón le reitera a Elon Musk la oferta de un puerto espacial en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a tenderle una invitación al magnate Elon Musk: le reiteró que el departamento, y en particular el Caribe del Urabá antioqueño, está listo para recibir un puerto espacial de SpaceX, la empresa aeroespacial del dueño de X y Tesla.

Foto: Redes Sociales

El mensaje del mandatario antioqueño llegó como respuesta a una publicación que Musk hizo este miércoles en su cuenta de X, en la que amplificó la historia de cómo el internet satelital de Starlink se convirtió en una herramienta vital para una madre y su bebé en una zona rural de Colombia. El trino del magnate, que en pocas horas superó el millón y medio de visualizaciones, difundió el caso de Karina, una joven de 24 años que enfrentó un embarazo de alto riesgo en una comunidad tan apartada que llegar al pueblo más cercano podía tomar dos días a caballo, y que pudo ser atendida gracias a una antena portátil de Starlink que llevó un médico visitante.

«Elon Musk, esa historia ocurrió en Antioquia, Colombia. Con 1.200 antenas Starlink llevamos telemedicina a los rincones más apartados: salvamos vidas, conectamos escuelas y acercamos oportunidades a comunidades indígenas y afrodescendientes», escribió el gobernador Rendón en un mensaje que publicó tanto en inglés como en español.

Y fue más allá: «Queremos ir más lejos: en el Caribe del Urabá Antioqueño estamos listos para tener un puerto espacial de SpaceX», remató el mandatario.

La historia antioqueña detrás del trino de Musk

El caso que llegó hasta la cuenta de Elon Musk corresponde a una de las experiencias de Telemedicina Contigo Antioquia, la estrategia de la Gobernación y la Secretaría de Salud que conecta, mediante internet satelital, a los médicos que recorren las zonas más apartadas del departamento con especialistas que los respaldan desde Medellín en tiempo real.

Karina, la protagonista de la historia, vive en una zona rural alejada y enfrentaba un embarazo de alto riesgo después de haber perdido un bebé. Gracias a la conectividad satelital, los equipos básicos de salud pudieron compartir ecografías y pruebas en tiempo real con especialistas, que acompañaron su caso de manera remota hasta lograr un desenlace favorable.

Ese programa de telemedicina, que opera con el apoyo de un grupo de especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, ha permitido atender a cientos de pacientes en la ruralidad antioqueña sin obligarlos a trasladarse hasta la capital departamental, y hace parte de una estrategia de conectividad más amplia con la que el departamento ha instalado miles de puntos de internet satelital y fibra óptica en escuelas, centros de salud, resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes.

No es la primera vez que Rendón le propone esto a Musk

La idea de convertir a Antioquia en una plataforma espacial no es nueva en el discurso del gobernador. En mayo de este año, cuando SpaceX confirmó que exploraba lugares dentro y fuera de Estados Unidos para expandir las operaciones de su cohete Starship, Rendón le escribió directamente al magnate: «Elon, si estás buscando aliados en el mundo que todavía crean en la libertad, el trabajo, la innovación y el coraje, no busques más. Antioquia está lista».

En esa oportunidad, el mandatario cerró su mensaje con una frase que se volvió tendencia: «Las puertas de Antioquia están abiertas». Días después, defendió la propuesta con argumentos técnicos y aseguró que, guardadas las proporciones, así como el aeropuerto de Panamá se convirtió en un gran centro de conexiones aéreas, Urabá podría convertirse en un centro de operaciones aeroespaciales.

La idea tiene un respaldo geográfico: los territorios cercanos a la línea ecuatorial ofrecen ventajas para el lanzamiento de cohetes, porque la velocidad de rotación de la Tierra es mayor en esa zona y da un impulso natural a las naves, lo que permite ahorrar combustible y hacer los lanzamientos más eficientes. Según el gobernador, el Golfo de Urabá ofrece «ventaja de velocidad rotacional, máxima eficiencia energética y de combustibles y logística estratégica».

Una propuesta que sigue sobre la mesa

Hasta el momento, ni Elon Musk ni SpaceX han respondido públicamente a los mensajes del gobernador de Antioquia. La empresa ha dicho que evalúa constantemente sitios viables para expandir sus operaciones, con la meta de realizar miles de vuelos al año con Starship, su nave más ambiciosa.

Por ahora, la propuesta de Rendón sigue siendo eso: una oferta abierta en redes sociales. Sin embargo, con el nuevo mensaje de este viernes, el mandatario antioqueño insiste en poner al departamento en la conversación global de la industria aeroespacial, apoyándose en una historia real de telemedicina que esta semana llegó, precisamente, hasta el dueño de SpaceX.

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