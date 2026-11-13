Crucero fluvial con unas 130 personas volcó en el río Misisipi tras choque con un buque cisterna

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Resumen: Un buque cisterna impactó al crucero fluvial American Heritage, atracado en el puerto de Nueva Orleans, y la embarcación volcó en el río Misisipi con cerca de 130 personas a bordo. Las autoridades confirmaron que todos fueron rescatados con vida: 32 personas recibieron atención hospitalaria sin heridas de gravedad. La Guardia Costera cerró el tráfico fluvial e investiga una posible falla de dirección del cisterna Atlantic Asphalt.

Un crucero fluvial con cerca de 130 personas a bordo volcó este viernes en el río Misisipi, en Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos), después de ser impactado por un buque cisterna mientras permanecía atracado en el puerto de la ciudad, informaron las autoridades del Puerto de Nueva Orleans.

El hecho ocurrió cerca de la 12:30 del mediodía (hora local), cuando el cisterna Atlantic Asphalt, un buque de unos 500 pies de eslora, perdió el control y chocó contra el American Heritage, un lujoso barco de paletas de 295 pies de la compañía American Cruise Lines, que había atracado unas dos horas antes y ya comenzaba el desembarque de sus pasajeros.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según el reporte del puerto, el crucero se encontraba atracado cuando fue golpeado por el buque cisterna. Los pasajeros empezaron a desembarcar tras el impacto, «pero mientras eso ocurría, el crucero comenzó a hundirse y finalmente se volcó», explicó la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, en rueda de prensa.

Con la embarcación escorada, varias personas cayeron al agua. Agentes de la Policía Portuaria fueron los primeros en responder y algunos se lanzaron al río para rescatar a los pasajeros; a ellos se sumaron bomberos de Nueva Orleans, que instalaron escaleras sobre el muelle para sacar a la gente del agua, y otros barcos que pasaban por la zona también ayudaron en las labores.

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«Un milagro en el Misisipi»: todos fueron rescatados

La alcaldesa Moreno confirmó que todas las personas que iban a bordo de ambas embarcaciones fueron localizadas y que no se reportan muertos. Unas 32 personas, entre ellas dos agentes de la Policía Portuaria que se lanzaron al agua, fueron trasladadas a hospitales de la zona, pero ninguna presenta heridas de gravedad.

«Fue un milagro en el Misisipi», afirmó la mandataria, quien explicó que en el American Heritage viajaban entre 180 y 190 personas entre pasajeros y tripulación. De acuerdo con el Puerto de Nueva Orleans, a bordo se encontraban unas 129 personas entre pasajeros y tripulación.

El Centro Médico Universitario de Nueva Orleans reportó que recibió cerca de dos docenas de pacientes relacionados con el accidente, todos en evaluación y atención médica. Las autoridades estatales y locales, además, trabajan para conseguir alojamiento, transporte y reposición de pertenencias (incluidos medicamentos) para los pasajeros, que perdieron sus objetos personales en el hundimiento.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó el accidente y anunció que se dirigía a Nueva Orleans para atender la situación.

¿Qué se sabe de los dos buques?

El American Heritage es un crucero fluvial construido en 2015, con capacidad para 150 pasajeros, restaurante acristalado, gimnasio y tres salones, según el sitio web de American Cruise Lines. La compañía confirmó el accidente, aseguró que los pasajeros y la tripulación fueron evacuados y dijo estar «profundamente preocupada» por todas las personas involucradas, mientras coordina con la Guardia Costera y las autoridades locales.

Por su parte, el Atlantic Asphalt es un petrolero con bandera de las Islas Marshall, de acuerdo con el servicio de rastreo de buques MarineTraffic. El buque permanecía atracado en el puerto desde el pasado miércoles y había iniciado su desplazamiento esta misma tarde.

Río cerrado e investigación en curso

La Guardia Costera de Estados Unidos cerró el río Misisipi a todo el tráfico de embarcaciones entre las millas 93 y 96, mientras adelanta las labores de respuesta. La capitana Melanie Burnham indicó que todo apunta a una posible pérdida de dirección del buque cisterna, aunque la causa del choque sigue bajo investigación.

«Vamos a trabajar para abrir el río lo antes posible y mantener el comercio en movimiento», señaló Burnham, quien agregó que ya se estudia la mejor manera de retirar la embarcación volcada de la zona.

En redes sociales circula un video del momento de la emergencia, cuando los equipos de rescate atendían a los pasajeros del crucero siniestrado.

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