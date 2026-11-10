68 medallas y $1.400 millones en estímulos: Gobernación homenajeó a los deportistas antioqueños

Foto: Gobernación de Antioquia

Resumen: Los medallistas antioqueños de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 fueron homenajeados por la Gobernación en un acto encabezado por el gobernador Andrés Julián. Además del reconocimiento, hubo anuncios económicos importantes para los atletas y una promesa que ilusiona a los campeones de cara a los próximos Juegos Nacionales. Aquí le contamos los detalles.

La Gobernación de Antioquia rindió un homenaje a los deportistas antioqueños que representaron a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en los que el departamento consiguió una actuación histórica con 68 medallas: 26 de oro, 25 de plata y 17 de bronce.

El acto de reconocimiento se realizó el lunes 9 de noviembre en las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia y contó con la presencia del gobernador Andrés Julián Rendón, del gerente de Indeportes Antioquia, Santiago Valencia González, y de cerca de 60 atletas medallistas, acompañados por sus entrenadores.

Durante las competencias, que se disputaron en Argentina entre el 12 y el 26 de septiembre, los atletas del departamento participaron en 24 disciplinas deportivas. De los 428 integrantes de la delegación colombiana, 128 fueron antioqueños, es decir, cerca del 30 % del equipo nacional, y 86 de ellos llegaron al podio.

¿Cuánto recibirán los deportistas antioqueños en estímulos?

Además del reconocimiento, la Gobernación anunció que los estímulos económicos por las medallas obtenidas en los Suramericanos serán pagados antes de que termine este año. A través de Indeportes Antioquia se entregarán cerca de $1.400 millones en diciembre a los medallistas de oro y plata de los seleccionados del departamento.

Los atletas que consiguieron medallas de oro en pruebas individuales recibirán cerca de $28,2 millones, mientras que quienes alcanzaron preseas de plata individuales obtendrán $18,8 millones. En las pruebas por equipos, el valor correspondiente a cada medalla se distribuirá entre los integrantes que la conquistaron.

«Estamos reiterando el compromiso con los deportistas: primero, pagar los estímulos deportivos por las distintas medallas que consiguieron antes de terminar este año, y segundo, recordarles que ya tenemos todo listo para la participación en los Juegos Nacionales del año entrante», expresó el gobernador Andrés Julián durante el encuentro.

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Una casa por cada medalla de oro en los Juegos Nacionales

El mandatario ratificó una de las promesas más importantes de su administración para el deporte: cada medalla de oro que consiga Antioquia en los próximos Juegos Nacionales 2027, que se realizarán en noviembre de ese año en Sucre y Córdoba, será recompensada con una vivienda para el deportista y su familia. Si la presea es de conjunto, el valor se divide entre todos los participantes.

Las viviendas estarán ubicadas en el municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño, y se construirán con recursos de la Gobernación. Con esta apuesta, el Gobierno departamental busca que Antioquia recupere el primer lugar de las justas nacionales.

Por su parte, el gerente de Indeportes Antioquia resaltó el trabajo que adelanta la entidad para que los deportistas antioqueños puedan enfocarse plenamente en su preparación, descanso y nutrición, así como las gestiones administrativas para asegurar los recursos económicos y humanos que exige el alto rendimiento.

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Así quedó Antioquia frente a los demás departamentos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunieron a más de 4.000 deportistas de 15 países. Con sus 68 preseas, Antioquia se ubicó entre los departamentos con mejores resultados del certamen, por encima de Valle del Cauca, que obtuvo 58 medallas, y Bogotá, que alcanzó 50.

Las 26 medallas de oro con participación antioqueña representaron cerca del 37,7 % de los oros de Colombia, que terminó tercera en el medallero general con 192 medallas (69 de oro, 61 de plata y 62 de bronce), solo por detrás de Brasil y Argentina.

Con este reconocimiento, la Gobernación de Antioquia reiteró el respaldo institucional a los deportistas antioqueños que representan al departamento y al país en competencias nacionales e internacionales, y dejó sobre la mesa dos compromisos concretos: el pago de los estímulos en diciembre y la promesa de vivienda para los campeones de los Juegos Nacionales 2027.