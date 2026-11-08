Resumen: Un hombre de 49 años fue capturado en Villa Rosa, Argentina, señalado de amenazar de muerte al papa León XIV a horas de su llegada al país. La investigación se resolvió en menos de 24 horas gracias a una denuncia anónima, el rastreo de un celular y un allanamiento ordenado por la Justicia Federal.Papa

A horas de su llegada a Argentina: capturan a un hombre que amenazó de muerte al papa León XIV

Un operativo relámpago de las fuerzas de seguridad argentinas permitió desarticular una amenaza directa contra el papa León XIV justo antes de su llegada al país. Un hombre de 49 años fue capturado en Villa Rosa, en la región bonaerense de Pilar, señalado de haber emitido amenazas de muerte contra el pontífice, quien este domingo 8 de noviembre aterriza en Argentina como parte de su gira por Sudamérica.

El caso se resolvió en un tiempo récord: menos de 24 horas pasaron entre el momento en que las autoridades conocieron las intimidaciones y la detención del sospechoso. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó el procedimiento a través de un comunicado oficial publicado el sábado 7 de noviembre, en el que destacó la coordinación entre sus áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.

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Todo comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando el Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 de La Plata recibió una denuncia anónima que ponía en alerta sobre amenazas contra el máximo representante de la Iglesia católica. A partir de esa llamada, la Subsecretaría de Operaciones de la SIDE produjo información que fue derivada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, la unidad especializada que tomó el caso.

Los investigadores desplegaron un trabajo de campo y de inteligencia digital que incluyó el análisis de información disponible en internet, tareas de vigilancia e intervenciones telefónicas. Una de las herramientas clave fue un IMSI Catcher, una tecnología que permite rastrear dispositivos móviles en tiempo real. Gracias a ella, los agentes lograron ubicar el teléfono celular desde el que, presuntamente, se habían enviado las amenazas contra el papa.

Con esos elementos sobre la mesa, el juez federal de Primera Instancia de Campana, Adrián González Charvay, ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Carlos Morel, en Villa Rosa. Allí fue localizado y detenido el sospechoso, un obrero de 49 años que reside en la misma zona donde se ejecutó el procedimiento.

Durante el operativo, los efectivos de la Policía Federal secuestraron el celular que estaría directamente vinculado con las amenazas, además de otros teléfonos y un dron, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa. El hombre quedó imputado por el delito de amenazas y a disposición del juez González Charvay, que lleva adelante la investigación.

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En su comunicado, la SIDE resaltó que la resolución del caso fue posible gracias a la «coordinación efectiva entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia», y reafirmó su compromiso con la anticipación de riesgos y la detección de amenazas, en el marco del esquema de seguridad montado para la visita papal. El organismo indicó, además, que seguirá trabajando para que todas las actividades previstas se desarrollen con normalidad.

La detención se conoció mientras León XIV cumplía actividades en Uruguay, primera escala de su gira sudamericana, que también lo llevará a Perú. El pontífice tiene previsto llegar este domingo a las 4:30 de la tarde al Aeroparque de Buenos Aires, desde donde se trasladará a la Casa Rosada para ser recibido y sostener un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda del papa en Argentina se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluye actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El lunes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. El martes viajará a Córdoba para encabezar otra celebración religiosa y reunirse con integrantes del clero.

La última jornada, el miércoles, incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y una misa frente a la Basílica de Luján, uno de los santuarios marianos más importantes del país, antes de partir rumbo a Lima, Perú, donde cerrará su recorrido por la región.

Las autoridades argentinas han montado un amplio dispositivo de seguridad para toda la visita, y la captura del hombre en Villa Rosa es la primera detención conocida relacionada con amenazas directas contra el pontífice en el marco de esta gira. Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el contenido exacto de las intimidaciones ni sobre las posibles motivaciones del detenido.

La gira sudamericana de León XIV se desarrolla entre el 6 y el 17 de noviembre y es uno de los viajes internacionales más esperados de su pontificado, con paradas pastorales masivas, reuniones con conferencias episcopales locales y actos de Estado en cada país.