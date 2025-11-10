Resumen: Finalizó el traslado de redes de alcantarillado en el Rinconcito Ecuatoriano, un avance clave para el Metro de la 80 en Medellín. La obra beneficiará a más de un millón de habitantes.

¡Por fin avanza el Metro de la 80! Terminaron el traslado de redes de alcantarillado

Después de 16 meses de intervención, Medellín dio un paso clave en el avance del Metro de la 80, uno de los proyectos de infraestructura más esperados del país.

Las autoridades confirmaron que ya se culminó el traslado de redes de alcantarillado en el sector conocido como Rinconcito Ecuatoriano, con lo que se despeja el camino para la construcción de las futuras vías férreas del sistema.

La intervención comprendió la reubicación de 246 metros de redes subterráneas y la construcción de cuatro estructuras de inspección (manholes), que permitirán realizar mantenimiento sin interferir con la operación del metro una vez entre en servicio.

“Es un trabajo pionero para obras similares que haremos en el corredor, pues utilizamos una metodología sin zanja, lo que permitió que el tráfico fluyera con normalidad”, explicó el gerente general del Metro, Tomás Andrés Elejalde Escobar, quien destacó el apoyo de la comunidad durante el proceso.

El Metro de la 80 beneficiará a más de un millón de habitantes, conectando importantes sectores del occidente de la ciudad con el sistema férreo existente. Además, busca mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y aportar a la sostenibilidad ambiental.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, resaltó que este avance demuestra el compromiso de la ciudad con un modelo de transporte moderno y eficiente: “Estas obras representan un avance para el desarrollo local, al mejorar la movilidad y la calidad de vida. Medellín se transforma en una ciudad más moderna, segura y preparada para los retos de la movilidad sostenible”.

Actualmente, el proyecto presenta un 49.45% de avance en demoliciones de predios de San Germán, un 84% en el patio taller y un 81% en el multitubular eléctrico, que llevará energía desde la subestación de EPM–Colombia, ubicada en Calasanz, hasta la avenida 80.

Con estos avances, el Metro de la 80 sigue consolidándose como una de las obras más significativas para el futuro urbano de Medellín, símbolo de transformación y progreso regional.

