«No los podemos llevar obligados»: Fico denuncia impotencia legal frente a habitantes de calle y drogadicción

Resumen: El alcalde también alertó sobre el riesgo que esta situación genera para la ciudadanía, pues en muchas oportunidades los habitantes de calle "ponen en peligro a la gente"

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, encendió el debate sobre la crisis de habitantes de calle en la ciudad, denunciando que las sentencias judiciales y la norma impiden soluciones de fondo, a pesar de los riesgos de orden público.

«Perdidos en la Droga»: Un Problema de Salud Mental y Voluntad

A través de su cuenta en X, el alcalde Gutiérrez calificó la situación como «compleja» y «grave problema de orden público». Señaló que miles de habitantes de calle están ahí por su «propia voluntad», a menudo «perdidos en la droga y con graves problemas de salud mental». Gutiérrez aseguró que la Administración tiene «toda la oferta social dispuesta para ellos», pero que «la gran mayoría no quiere acceder a ella».

La Norma Judicial Impide Soluciones de Fondo

El punto central de la crítica del alcalde recae en las limitaciones legales: «La norma los protege. No los podemos llevar obligados a otros sitios.» Gutiérrez fue enfático al describir la frustración de la gestión: «Si yo los retiro a la fuerza de las calles, primero dejo de ser alcalde yo, que ellos habitantes de calle.» El mandatario pidió buscar «salidas de manera conjunta» para obtener herramientas que permitan intervenir esta problemática social.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Riesgo para la Ciudadanía

El alcalde también alertó sobre el riesgo que esta situación genera para la ciudadanía, pues en muchas oportunidades los habitantes de calle «ponen en peligro a la gente». Gutiérrez concluyó reiterando que este no es un problema exclusivo de Medellín, sino que «pasa lo mismo en otras ciudades».