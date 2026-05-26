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    Condenado a tres años de prisión el hombre que lanzó insultos racistas a un agente de tránsito en Cali

    Los agentes le solicitaron a un ciudadano —quien vestía ropa alusiva a una licorera— que moviera su vehículo por estar mal estacionado, por lo que se «alzó».

    Publicado por: SoloDuque

    agresor guarda cali
    Captura de video
    Condenado a tres años de prisión el hombre que lanzó insultos racistas a un agente de tránsito en Cali

    Resumen: El nivel de indignación por el acto de discriminación escaló rápidamente hasta las más altas esferas del Gobierno Nacional

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La justicia colombiana emitió un fallo ejemplarizante este 26 de mayo de 2026. Un juez de la República condenó a tres años de prisión al ciudadano que, hace aproximadamente un año, agredió verbalmente y profirió graves insultos racistas contra el agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas en la ciudad de Cali.

    El caso, que en su momento quedó registrado en video y generó una ola de indignación nacional, llegó a su fin con esta sentencia condenatoria por los delitos de agresión contra funcionario público en concurso con discriminación.

    Así ocurrió el indignante ataque

    El lamentable episodio tuvo lugar a las afueras de un establecimiento comercial en el tradicional barrio San Fernando, cerca de la zona del Parque del Perro.

    El procedimiento: El agente Angulo Cabezas y sus compañeros realizaban labores de control del espacio público y prevención vial, en el marco de la implementación de unos cambios de sentido vial en el sector.

    La agresión: Durante el operativo, los agentes le solicitaron a un ciudadano —quien vestía ropa alusiva a una licorera— que moviera su vehículo por estar mal estacionado. Visiblemente alterado por la solicitud, el hombre increpó al funcionario utilizando expresiones racistas y provocadoras de manera inaceptable.

    El video: La escena fue grabada por testigos, y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, desatando el repudio colectivo.

    Rechazo nacional y reacciones del Gobierno

    El nivel de indignación por el acto de discriminación escaló rápidamente hasta las más altas esferas del Gobierno Nacional:

    El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente al video, advirtiendo de forma categórica que el acto «se llama racismo y es un delito con pena de prisión».

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    La vicepresidenta Francia Márquez también alzó su voz, expresando su total solidaridad con el agente de tránsito y recordando a la ciudadanía que el racismo es una forma de violencia estrictamente tipificada en el Código Penal colombiano.

    A los pocos días de hacerse viral el ataque, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la captura del agresor gracias a un operativo articulado. En su momento, el mandatario agradeció a la Fiscalía General de la Nación, al CTI y a la Policía Metropolitana por su rápida acción, destacando el mensaje de que en la ciudad no se tolerarían este tipo de conductas.

    Hoy, un año después de aquellos hechos, la sentencia a tres años de cárcel marca un precedente judicial importante en Colombia sobre las consecuencias penales de la discriminación racial y el irrespeto a la autoridad.

    En contexto: VIDEO. ¡Qué feo! Ciudadano «mal parqueado» ultrajó e insultó a guarda de tránsito en Cali y en video quedó

    Emiten orden de captura contra el hombre que agredió a agente de tránsito en Cali

    FOTOS: ¡Eso fue de una! Capturado agresor de agente de tránsito en Cali

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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