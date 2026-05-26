Resumen: El nivel de indignación por el acto de discriminación escaló rápidamente hasta las más altas esferas del Gobierno Nacional

Condenado a tres años de prisión el hombre que lanzó insultos racistas a un agente de tránsito en Cali

Minuto30.com .- La justicia colombiana emitió un fallo ejemplarizante este 26 de mayo de 2026. Un juez de la República condenó a tres años de prisión al ciudadano que, hace aproximadamente un año, agredió verbalmente y profirió graves insultos racistas contra el agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas en la ciudad de Cali.

El caso, que en su momento quedó registrado en video y generó una ola de indignación nacional, llegó a su fin con esta sentencia condenatoria por los delitos de agresión contra funcionario público en concurso con discriminación.

Así ocurrió el indignante ataque

El lamentable episodio tuvo lugar a las afueras de un establecimiento comercial en el tradicional barrio San Fernando, cerca de la zona del Parque del Perro.

El procedimiento: El agente Angulo Cabezas y sus compañeros realizaban labores de control del espacio público y prevención vial, en el marco de la implementación de unos cambios de sentido vial en el sector.

La agresión: Durante el operativo, los agentes le solicitaron a un ciudadano —quien vestía ropa alusiva a una licorera— que moviera su vehículo por estar mal estacionado. Visiblemente alterado por la solicitud, el hombre increpó al funcionario utilizando expresiones racistas y provocadoras de manera inaceptable.

El video: La escena fue grabada por testigos, y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, desatando el repudio colectivo.

Rechazo nacional y reacciones del Gobierno

El nivel de indignación por el acto de discriminación escaló rápidamente hasta las más altas esferas del Gobierno Nacional:

El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente al video, advirtiendo de forma categórica que el acto «se llama racismo y es un delito con pena de prisión».

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

La vicepresidenta Francia Márquez también alzó su voz, expresando su total solidaridad con el agente de tránsito y recordando a la ciudadanía que el racismo es una forma de violencia estrictamente tipificada en el Código Penal colombiano.

A los pocos días de hacerse viral el ataque, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la captura del agresor gracias a un operativo articulado. En su momento, el mandatario agradeció a la Fiscalía General de la Nación, al CTI y a la Policía Metropolitana por su rápida acción, destacando el mensaje de que en la ciudad no se tolerarían este tipo de conductas.

Hoy, un año después de aquellos hechos, la sentencia a tres años de cárcel marca un precedente judicial importante en Colombia sobre las consecuencias penales de la discriminación racial y el irrespeto a la autoridad.

En contexto: VIDEO. ¡Qué feo! Ciudadano «mal parqueado» ultrajó e insultó a guarda de tránsito en Cali y en video quedó

Emiten orden de captura contra el hombre que agredió a agente de tránsito en Cali

FOTOS: ¡Eso fue de una! Capturado agresor de agente de tránsito en Cali