Pico y placa en Medellín para el domingo 15 de noviembre: esto debe saber antes de salir

El pico y placa en Medellín no aplica este domingo 15 de noviembre de 2026. Como todos los fines de semana, la medida de restricción vehicular está suspendida en la ciudad y en el resto del Valle de Aburrá, así que carros y motos pueden circular libremente por todas las vías, a cualquier hora.

La restricción rige únicamente de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., según el Decreto 1490 de 2026, por lo que los sábados y domingos la circulación es libre para todos los vehículos particulares.

Tampoco habrá pico y placa el lunes festivo

El lunes 16 de noviembre es festivo en Colombia (Independencia de Cartagena, trasladada por la Ley Emiliani) y la norma de la Secretaría de Movilidad establece que en los festivos no hay pico y placa. Es decir, durante todo este puente festivo la circulación es libre en Medellín y el área metropolitana.

La Alcaldía espera una alta movilidad en las vías de la región durante el puente: se esperan 3,4 millones de vehículos en las carreteras, por lo que las autoridades recomiendan planear los viajes con tiempo.

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¿Cuándo vuelve la restricción?

El pico y placa se reanuda el martes 17 de noviembre, cuando no podrán circular los carros particulares con placas terminadas en 1 y 4 ni las motos cuyo primer número de placa sea 1 o 4, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Esta es la rotación vigente para el segundo semestre de 2026: lunes 5 y 8, martes 1 y 4, miércoles 0 y 2, jueves 3 y 6 y viernes 7 y 9. Para los carros particulares cuenta el último dígito de la placa y para las motos el primero.

Quien incumpla la medida se expone a un comparendo tipo C.14, que equivale a $499.999, además de la posible inmovilización del vehículo. El sábado tampoco hubo restricción, como lo registró la nota de este sábado en Minuto30.