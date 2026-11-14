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    • Piden ayuda urgente para mujer de avanzada edad que espera atención por apendicitis en Medellín

    Una mujer de avanzada edad llevaría tres días esperando una cirugía de apendicitis en una clínica de Medellín, según denuncia en redes sociales.

    Publicado por: SoloDuque

    Piden ayuda urgente para mujer de avanzada edad que espera atención por apendicitis en Medellín
    Foto: redes sociales
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    Piden ayuda urgente para mujer de avanzada edad que espera atención por apendicitis en Medellín

    Resumen: Denuncia ciudadana: una mujer de avanzada edad llevaría tres días esperando una cirugía de apendicitis en una clínica de Medellín, según el reclamo que su familia compartió en redes sociales.

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    Medellín. Una mujer de avanzada edad llevaría tres días esperando una cirugía de apendicitis en la Clínica Medellín, sede Occidente, según una denuncia ciudadana que circula en redes sociales desde la noche del viernes 13 de noviembre.

    La publicación, hecha por una sobrina de la paciente, señala que Consuelo Cardona Carmona permanece en una silla del centro médico a la espera de que la lleven a cirugía, mientras la respuesta que recibiría la familia sería siempre la misma: «enseguida la pasamos».

    «Mi tía Consuelo Cardona Carmona lleva 3 días en esa silla esperando cirugía de apendicitis sin comer, pasando hambre, y le dicen «enseguida la pasamos», y ya va pa’l cuarto día. S.O.S… Clínica Medellín de Occidente, sean compasivos por Dios», se lee en la denuncia, que ya acumula cientos de reacciones y decenas de comentarios.

    Junto al mensaje, la familia adjuntó una fotografía en la que se ve a la mujer acostada en una camilla, con suero intravenoso, en lo que sería una sala de urgencias o de observación de la clínica.

    «Si no se apuran va para peritonitis, muy grave»

    En los comentarios, varias personas pidieron a la familia acudir de inmediato a la Secretaría de Salud de Medellín y a la Supersalud, advirtiendo que una apendicitis que no se opera a tiempo puede complicarse gravemente.

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    «Si no se apuran va para peritonitis, muy grave», «Acuda a la Secretaría de Salud, le va a dar peritonitis», fueron algunos de los mensajes que acompañan la publicación.

    Otro de los comentarios señaló que «cinco días de espera para una apendicitis es una emergencia médica crítica e inaceptable», pues el apéndice podría perforarse y derivar en una peritonitis, una condición que pone en riesgo la vida del paciente.

    De acuerdo con los especialistas, la apendicitis aguda es una de las urgencias quirúrgicas más frecuentes y su tratamiento habitual es la apendicectomía, que debe practicarse lo antes posible para evitar complicaciones.

    Hasta el momento, la familia no ha reportado si la mujer finalmente fue llevada a cirugía. La denuncia sigue generando reacciones en redes sociales, donde piden agilizar la atención de la paciente de avanzada edad.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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