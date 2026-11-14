Pico y placa en Medellín para el sábado 14 de noviembre: esto debe saber antes de salir

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Este sábado 14 de noviembre los conductores de Medellín pueden circular tranquilos: no rige la medida de pico y placa para carros particulares ni motos, porque la restricción de la Secretaría de Movilidad aplica únicamente de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

La medida, establecida en el Decreto 1490 de 2026, restringe dos dígitos por día en la semana (carros según el último número de la placa y motos según el primero), pero los sábados, domingos y festivos no aplica. Tampoco habrá restricción para los taxis, cuyo esquema quincenal rige solo en días hábiles.

La buena noticia para quienes planean salir de la ciudad es que el descanso será largo: el lunes 16 de noviembre es festivo en Colombia (Independencia de Cartagena, trasladada por la Ley Emiliani), por lo que tampoco habrá pico y placa ese día. Las autoridades de tránsito ya anticiparon un puente festivo con más de 3,4 millones de vehículos en las vías, por lo que recomiendan planear el regreso con tiempo.

La medida se reanudará el martes 17 de noviembre, día en el que la restricción aplicará para las placas terminadas en 1 y 4 (carros) e iniciadas en esos dígitos (motos), en el horario habitual de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. El viernes, como lo recordó esta redacción en la nota del pico y placa del viernes 13 de noviembre, la restricción fue para las placas 7 y 9.

Quienes incumplan la medida en días de restricción se exponen a un comparendo tipo C.14 equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes ($499.999), además de la posible inmovilización del vehículo.