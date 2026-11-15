Resumen: El rescate de un gatito se volvió viral: un motociclista detuvo el tráfico y lo llevó en el bolsillo. Medios sitúan el caso en Bangladesh

Detuvo el tráfico para salvar a un gatito y se lo llevó en el bolsillo: el video viral

Un motociclista que detuvo el tráfico para rescatar a un gatito se convirtió en protagonista de un video viral que News18 sitúa en Bangladesh. La grabación, difundida por la cuenta de Instagram Radwan Unfiltered y reseñada este 15 de noviembre por ese medio y por NDTV, muestra cómo el hombre se acerca a un automóvil, recupera al pequeño felino y lo acomoda en el bolsillo antes de continuar su recorrido.

El momento más llamativo llega después de la intervención: el gato asoma desde la ropa del conductor, que lo lleva consigo tras sacarlo de la vía. La secuencia ha generado mensajes de agradecimiento tanto para el motociclista como para las personas que colaboraron.

Así fue el rescate del gatito que se volvió viral

En las imágenes se observa al motociclista haciendo señales con las manos para que los vehículos se detengan. Luego se dirige hacia un carro y se agacha para alcanzar al animal, mientras otras personas se acercan y participan en la maniobra.

News18 y NDTV relatan que el felino se había refugiado debajo del vehículo. Después de varios intentos, el hombre logra recogerlo y lo introduce en el bolsillo de su chaqueta. Ese gesto, registrado en el video compartido por @radwan_unfiltered, concentra buena parte de las reacciones citadas por ambos medios.

La colaboración de quienes estaban alrededor también llamó la atención. Entre los comentarios recogidos por la prensa hay mensajes que piden reconocer al conductor del automóvil y a los transeúntes que ayudaron, además del hombre que finalmente cargó al gato.

Medios reportan más de 96 millones de reproducciones

News18 y NDTV informaron este 15 de noviembre que el video había superado los 96 millones de visualizaciones. La cifra corresponde a lo reportado por esos medios y no ha sido verificada de manera independiente por Minuto30 en el contador de la publicación original.

El mensaje que acompaña la grabación, según las dos publicaciones, presenta el rescate como una pequeña vida salvada y una alegría compartida. Los medios también recogen expresiones de reconocimiento por la decisión de detenerse y ayudar.

Aunque News18 ubica el episodio en Bangladesh, no está confirmada la ciudad ni la fecha exacta del rescate. Tampoco se ha verificado de manera independiente cómo comenzó la situación o qué ocurrió después con el felino. Por eso, el video no permite afirmar que el animal haya sido adoptado.

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