Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, «El Jefe de Jefes», fundador del extinto Cártel de Guadalajara

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Resumen: Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y conocido como «El Jefe de Jefes», murió este domingo a los 80 años en un hospital de Guadalajara. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que falleció por una falla orgánica múltiple. Llevaba preso desde 1989 y su salud se había deteriorado gravemente.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó este domingo 15 de noviembre la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como «El Jefe de Jefes», fundador del extinto Cártel de Guadalajara y considerado el primer gran capo del narcotráfico en México. Tenía 80 años. De acuerdo con el parte oficial, Félix Gallardo falleció alrededor de las 2:00 de la tarde en un hospital privado de Guadalajara, ciudad del occidente del país, al que había sido trasladado de urgencia el pasado viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, por complicaciones de salud. «Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas», indicó la dependencia en un comunicado, en el que precisó que el excapo «presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso». El traslado se hizo bajo los protocolos de seguridad y custodia correspondientes y un fuerte operativo resguardó durante el fin de semana el hospital Country 2000, ubicado en la colonia Lomas del Country, donde el histórico criminal pasó sus últimas horas.

¿Quién era «El Jefe de Jefes»?

Félix Gallardo fue uno de los hombres más poderosos del narcotráfico mexicano y una pieza clave en el surgimiento de los grandes cárteles. En los años setenta y ochenta fundó el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal de su tipo en ese país, y fue fundamental en el establecimiento de alianzas con los carteles colombianos para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. Tras su caída, la organización que creó se fragmentó y de ella surgieron años después otros grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa, que llegó a convertirse en uno de los más poderosos del mundo. En una de las pocas entrevistas que concedió, Félix Gallardo lo negó todo, desde su participación en el homicidio del agente Camarena hasta su vínculo con el narcotráfico: «Nunca existieron cárteles en Guadalajara. Me dediqué a la agricultura y a la ganadería desde chico. También tenía unas farmacias y dos viejos hoteles».

El crimen que lo llevó a prisión

El nombre de Félix Gallardo quedó marcado por el secuestro y asesinato en 1985 del agente encubierto de la DEA Enrique «Kiki» Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala, un crimen que tensionó como pocos las relaciones entre México y Estados Unidos y que sigue siendo una herida abierta para las autoridades estadounidenses. La presión de Estados Unidos para capturarlo fue creciendo hasta que el 8 de abril de 1989 fue detenido sin un solo disparo en una vivienda de la calle Cosmos, en una colonia adinerada de Guadalajara. En ese momento era el narcotraficante más buscado del mundo. Sus dos socios, Ernesto Fonseca, «Don Neto», y Rafael Caro Quintero, ya habían sido detenidos por el caso Camarena. Según relató en sus memorias Javier Coello Trejo, quien asumió en 1989 como subprocurador de la lucha contra las drogas, Félix Gallardo llegó a ofrecer hasta 20 millones de dólares a cambio de dejarlo ir. El capo cumplía dos condenas que sumaban en total 76 años de prisión por delincuencia organizada y por el asesinato del agente de la DEA. Llevaba más de 37 años recluido.

Un final anunciado por su salud

La salud del «Jefe de Jefes» se había deteriorado gravemente en los últimos años. Se desplazaba en silla de ruedas, era ciego de un ojo y tenía problemas de audición. Reportes médicos de 2022 señalaban que padecía al menos 22 enfermedades crónicas, entre ellas complicaciones respiratorias y una baja oxigenación constante. Por ese deterioro, su defensa presentó durante años múltiples solicitudes para que se le concediera la prisión domiciliaria, todas rechazadas por la gravedad de los delitos que se le imputaban. Un juez llegó a concederle el arresto domiciliario, pero la medida nunca se ejecutó. Su muerte cierra la historia del hombre que fundó el primer gran cártel de México, una organización de la que después nacieron los grupos criminales que hasta hoy azotan a ese país. Lea también: Quién es alias Loco Ovidio, el narco ecuatoriano que estaría oculto en Colombia bajo protección del ELN También te puede interesar: Dos sospechosos bajo reserva: FBI sigue la pista de un presunto soborno en el caso Ryan Wedding