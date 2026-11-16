Resumen: Decenas de millones de cangrejos rojos iniciaron su migración anual en la Isla de Navidad, en Australia. Salen del bosque hacia el mar con las primeras lluvias de la temporada húmeda, según Parks Australia. Cruzan carreteras, puentes y barreras, y algunas vías se cierran para protegerlos. El viaje depende de la lluvia y del ciclo lunar, y termina con la liberación de huevos en el océano antes del amanecer.

¡Ya sí se llegó la Navidad! Millones de cangrejos rojos inician su migración en la Isla de Navidad

Decenas de millones de cangrejos rojos iniciaron su migración anual en la Isla de Navidad, territorio australiano en el océano Índico. Los animales salen de los bosques y avanzan hacia la costa apenas llegan las primeras lluvias fuertes de la temporada húmeda, según informó Parks Australia, la agencia que supervisa y monitorea el fenómeno.

Foto: Redes Sociales

Carreteras convertidas en ríos rojos

Las imágenes difundidas muestran grandes grupos de cangrejos cruzando carreteras, subiendo por pasos elevados y siguiendo barreras construidas para guiarlos. Según Euronews, el desplazamiento se vio con fuerza los días 14 y 15 de noviembre de 2026. En la isla se instalaron señales de cierre de vías para proteger a los animales mientras avanzan.

Preparativos de meses

Parks Australia explica que los preparativos comienzan con meses de anticipación. Los trabajadores despejan los pasos subterráneos, construyen puentes especiales e instalan kilómetros de barreras junto a las carreteras para mantener a los cangrejos lejos del tráfico.

Para que la marcha no termine en tragedia, los equipos de la isla trabajan antes de que caiga la primera lluvia. Revisan los pasos subterráneos para que los cangrejos puedan cruzar por debajo de las vías, levantan puentes en los tramos donde el flujo es mayor y ubican barreras que los desvían de las zonas con tránsito de vehículos. Cuando la migración arranca, algunos caminos se cierran por completo y los conductores deben esperar o usar rutas alternas.

Lluvia y luna

La migración depende de dos factores: las lluvias y el ciclo lunar. El inicio lo marca la primera lluvia de la temporada húmeda, que suele llegar en octubre o noviembre, aunque algunos años se retrasa hasta diciembre o enero. Los cangrejos sincronizan su viaje para liberar los huevos en el océano antes del amanecer, con la marea alta en retirada durante el último cuarto de luna.

Si la lluvia llega muy cerca de la fecha ideal para desovar, los cangrejos avanzan rápido; si cae antes, pueden detenerse a comer y a beber en el camino. Y si llega demasiado tarde para coincidir con la fecha lunar, parte de ellos se queda en sus madrigueras y migra al mes siguiente.

Del bosque al mar

Los machos, de mayor tamaño, suelen abrir el camino y las hembras se les unen en el trayecto. Al llegar a la costa se sumergen en el mar para recuperar humedad. Después, los machos cavan madrigueras en las terrazas bajas de la isla, donde ocurre el apareamiento. Las hembras regresan luego al agua para liberar sus huevos.

Por qué se les ve tan rojos

La especie que protagoniza la marcha es el cangrejo rojo de la Isla de Navidad. Vive en el bosque durante casi todo el año, en madrigueras donde se protege del calor y mantiene la humedad de su cuerpo. Solo sale en masa cuando las lluvias lo permiten, y por eso la aparición de millones de ejemplares al mismo tiempo se convierte en una alfombra roja que cubre caminos, rocas y playas.

Un espectáculo que el mundo sigue

Según Parks Australia, el fenómeno es considerado una de las migraciones animales más impresionantes del planeta y atrae a visitantes y a equipos de televisión. Se repite cada año y, tras la llegada al mar, los adultos emprenden el camino de regreso al bosque mientras los huevos son liberados en el agua.

En Colombia, donde las migraciones animales de esta magnitud no ocurren, las imágenes de la Isla de Navidad suelen causar asombro por la cantidad de ejemplares y por el color rojo intenso que cubre el suelo del bosque y las vías.

Lea también: ¡La travesura salió solidaria! Mapache de la licorera ayudó a recaudar más de US$300.000

También te puede interesar: Mono atacó a una mujer en un conjunto residencial de India y le causó heridas profundas