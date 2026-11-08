Resumen: El papa León XIV llegó a Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, e inició la segunda etapa de su viaje apostólico por América Latina. Es la primera visita de un Papa a Argentina en casi 40 años. Su agenda incluye encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el miércoles 11 de noviembre.

El papa León XIV ya está en Argentina: Milei lo recibió en Buenos Aires para la segunda etapa de su gira

El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires. Con su aterrizaje, a las 4:33 p. m. (hora local), el Pontífice inició la segunda etapa de su viaje apostólico por América Latina, tras tres días de encuentros y celebraciones en Uruguay.

La visita tiene un peso histórico para los argentinos: es el regreso de un Papa a su territorio después de casi cuatro décadas, desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987.

Ceremonia oficial de bienvenida en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Foto: Vatican News

Despedido por el presidente uruguayo

Antes de llegar a suelo argentino, el Santo Padre cerró su etapa en Uruguay. Su avión, un Boeing 737-MAX de Aerolíneas Argentinas, despegó del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, a las 3:52 p. m. (hora local).

En la base aérea de la Fuerza Aérea Uruguaya fue despedido por el presidente Yamandú Orsi. Tras saludar a la delegación que lo acompañó durante la visita, se dirigió en automóvil a la zona comercial del aeropuerto, donde se despidió del jefe de Estado y subió a bordo del avión.

Mientras sobrevolaba el espacio aéreo uruguayo, León XIV envió un telegrama al presidente Orsi: «Al concluir mi viaje apostólico a su país, deseo expresar mi renovada gratitud a Su Excelencia, a las autoridades y al pueblo de Uruguay por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita. Con la seguridad de que seguiré rezando por el bienestar de todos, invoco de todo corazón sobre el pueblo uruguayo las abundantes bendiciones de Dios Todopoderoso».

Durante sus tres días en Uruguay, el Papa celebró una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, donde agradeció a las madres, abuelas y mujeres que han transmitido la fe de generación en generación y les dejó un llamado: «¡No se cansen de transmitir la fe!».

Agenda de la primera jornada en Buenos Aires

Además de la ceremonia de bienvenida, la agenda del Santo Padre para este domingo incluye una visita al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

El Papa visita el Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. Foto: Vatican News

Después, León XIV será recibido oficialmente en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, donde mantendrá una reunión privada con el presidente Milei.

La primera jornada en Argentina concluirá con un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, sede del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Allí, el Pontífice pronunciará su primer discurso en el país.

Cuatro días de encuentros y celebraciones

Los compromisos de León XIV en Argentina seguirán este lunes 9 de noviembre con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, una institución dedicada a acoger y asistir a personas vulnerables. Luego presidirá la misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

También están programados encuentros con representantes del mundo laboral y con líderes de diferentes comunidades cristianas y tradiciones religiosas. Al final de la jornada, el Papa celebrará las Vísperas con los equipos episcopales y sinodales argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará la Eucaristía y se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. A su regreso a la capital participará en la tradicional Vigilia con los Jóvenes ante el Monumento de los Españoles.

La segunda etapa del viaje cerrará el miércoles 11 de noviembre con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y la celebración de la santa misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación mariana del país.

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