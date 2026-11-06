«Mínimo le t*mb0 esos dientes»: Yeferson Cossio explotó ante rumores de infidelidad a Carolina Gómez

Resumen: Yeferson Cossio negó los rumores de una supuesta infidelidad a Carolina Gómez. Desde su cuenta @yefito aseguró que el video difundido fue manipulado y que la mujer que aparece con él es una persona con la que hace negocios. También defendió a una amiga señalada en la polémica y lanzó una amenaza de agresión física contra quien habría difundido los rumores.

Después de varios días de completo silencio, Yeferson Cossio decidió hablar de frente sobre la polémica que lo tiene en el ojo del huracán: un video que circula de manera viral en redes sociales en el que supuestamente aparece besándose con una mujer que no es su pareja, la creadora de contenido Carolina Gómez, lo que desató todo tipo de rumores sobre una presunta infidelidad.

A través de su cuenta alterna de Instagram, @yefito, el influencer paisa publicó un extenso descargo en el que dio su versión de los hechos y se mostró visiblemente molesto con quienes, según él, buscan dañar su imagen inventando situaciones sobre su vida personal.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre el video de la supuesta infidelidad?

En el clip, Cossio explicó que, tras varios años viviendo de las redes sociales, sabe perfectamente que hay personas a las que no les gusta ni les interesa su contenido, y otras que simplemente buscan perjudicarlo, por lo que en la mayoría de los casos prefiere ignorar los comentarios y las acusaciones en su contra.

Sin embargo, esta vez decidió no quedarse callado, especialmente luego de que el material audiovisual alcanzara una viralidad inesperada. De acuerdo con su versión, el video fue manipulado y el supuesto beso nunca existió. Para respaldar sus palabras, el creador de contenido mostró el video original, con el que busca demostrar que la imagen fue alterada para hacer creer que le estaba siendo infiel a Carolina Gómez.

Además, el paisa reveló quién es la mujer que aparece a su lado en las imágenes: se trata de una persona con la que está haciendo negocios, por lo que rechazó tajantemente que entre ellos exista cualquier tipo de relación amorosa.

El punto central de la explicación de Cossio es la diferencia entre lo que parecía mostrar la grabación difundida y lo que, según él, ocurrió realmente. Su respuesta niega el supuesto beso y presenta el encuentro como un asunto de negocios. Esa es su versión de los hechos, no una confirmación de que haya existido una infidelidad.

Defendió a la amiga señalada como la tercera en discordia

Otro de los temas que sacó de quicio a Yeferson Cossio fue que un creador de contenido señaló a una amiga en común de él y de Carolina Gómez como la supuesta tercera persona en la polémica.

Al respecto, el influencer rechazó rotundamente que esta mujer estuviera involucrada en los rumores y aseguró que, de hecho, ni siquiera asistió a la fiesta donde supuestamente ocurrieron los hechos. También contó que ella tiene pareja, por lo que pidió que la dejaran en paz y que no la relacionaran más con situaciones que, según su versión, nunca sucedieron.

«Mínimo le t*mb0 esos dientes»: la fuerte advertencia del paisa

Pero el momento más tenso de su descargo llegó cuando habló directamente del creador de contenido que habría difundido los rumores. Visiblemente alterado, Cossio aseguró que, si llega a encontrarse con él, no dudará en agredirlo físicamente.

«Cuál es la necesidad de dañar más y más. Me lo llego a encontrar y le voy a dar una tr0mp4d4 la hijue*** para que respete, mínimo le t*mb0 esos dientes», afirmó el influencer en el video.

En su respuesta hay dos señalamientos distintos: por un lado, la difusión de una grabación que él considera manipulada; por otro, la vinculación de una amiga con el rumor. Cossio rechazó ambos y pidió que no se involucrara a esa mujer. No identificó en esta explicación una relación sentimental con la persona con la que, asegura, está haciendo negocios.

La amenaza de una agresión física fue parte de ese mismo descargo. Sus palabras expresan lo que dijo que haría si se encontrara con el creador que habría difundido los rumores; no describen una agresión que ya haya ocurrido. Mientras tanto, la supuesta infidelidad sigue siendo el motivo de la controversia que el paisa salió a negar.

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