Preocupación por la salud de Yeferson Cossio: terminó en urgencias y anunció posible cirugía

Resumen: El influencer paisa Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores al mostrarse en urgencias con un fuerte dolor abdominal tras un evento de música electrónica. El propio creador de contenido anunció en Instagram que posiblemente será operado de apendicitis, mientras le realizaban exámenes para confirmar el diagnóstico.

El creador de contenido paisa Yeferson Cossio encendió las alarmas entre sus millones de seguidores en la noche de este lunes festivo, luego de publicar una serie de videos en sus historias de Instagram en los que aparece en un centro asistencial, visiblemente adolorido, tras lo que él mismo describió como un episodio de salud que terminó en urgencias.

De acuerdo con lo registrado por el propio influencer, todo ocurrió después de asistir a un evento de música electrónica, en el que había estado compartiendo con varios amigos y conocidos. Horas antes, Cossio había publicado fotografías junto a distintas personas, comentando lo bien que la estaba pasando en aquel espacio. Sin embargo, la celebración terminó en un hospital.

“Terminé dizque en urgencias”

En las imágenes compartidas en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 12 millones de seguidores, el paisa se dejó ver acostado en una camilla, recibiendo atención médica mientras se retorcía por un fuerte dolor en la zona abdominal. En los videos se le observa quejándose del dolor y apretándose el vientre, evidentemente incómodo.

“Terminé dizque en urgencias. Al parecer me van a tener que operar de apendicitis”, escribió el influencer en una de las historias con las que informó a sus seguidores lo que estaba viviendo.

Después, Cossio compartió otro video en el que se le ve adolorido, con sangre en su mano derecha y algunas gotas en el piso de la sala, en el momento en el que era canalizado por el personal de salud. “Métanme en arroz”, escribió con su particular humor, pese a lo delicado del momento.

Por último, el creador de contenido mostró cómo le realizaban una ecografía en el abdomen, como parte de las pruebas para revisar su estado y determinar si finalmente debía ser operado o no. Pese a la incertidumbre, hasta el momento no ha revelado más detalles sobre lo que le sucedió ni su círculo cercano ha publicado actualizaciones sobre su condición, por lo que sus seguidores permanecen pendientes de nuevas publicaciones.

Reacciones de preocupación y también de duda

Las publicaciones generaron de inmediato miles de reacciones. Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación, mientras que otros pusieron en duda la situación y sugirieron que podría tratarse de una de sus acostumbradas bromas, teniendo en cuenta el historial de contenido humorístico del influencer. También hubo quienes relacionaron lo ocurrido con su estilo de vida y sus frecuentes salidas de fiesta.

Un historial de sustos de salud

Este no es el primer episodio médico que Yeferson Cossio comparte con sus seguidores. En diciembre de 2025 fue sometido a una cirugía cardíaca de urgencia tras presentar fallas en el corazón, una situación que su entorno atribuyó al estrés extremo y al desgaste físico por una agenda saturada. En enero de este año fue hospitalizado nuevamente, y en marzo sufrió un accidente en el Amazonas al lanzarse desde una altura considerable hacia un río, lo que le dejó una lesión en la boca que requirió suturas.

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¿Qué es la apendicitis?

De acuerdo con información médica de Mayo Clinic, la apendicitis es una afección que se produce cuando el apéndice, una pequeña estructura conectada al intestino grueso, se inflama y puede llenarse de pus. Se trata de una condición que requiere atención médica inmediata, ya que, si no se trata a tiempo, puede provocar complicaciones graves.

Entre sus síntomas más frecuentes está el dolor abdominal, que suele comenzar cerca del ombligo y desplazarse hacia la parte inferior derecha del abdomen. También pueden presentarse náuseas, pérdida del apetito, fiebre, estreñimiento o diarrea. Ante un dolor abdominal intenso, lo recomendado es acudir de inmediato a un servicio médico.

Cuando la apendicitis se confirma, generalmente requiere la extirpación quirúrgica del apéndice, un procedimiento conocido como apendicectomía, que puede realizarse por vía laparoscópica o abierta, acompañada de la administración de líquidos y antibióticos intravenosos.

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