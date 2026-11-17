Foto: Once Caldas

Resumen: Once Caldas eliminó a Atlético Nacional y avanzó a la final de la Copa BetPlay 2026 al ganar 4-3 en la tanda de penales, tras el 2-2 en el Atanasio (3-3 en el global). Elías Cabrera y James Rodríguez adelantaron al verde en el primer tiempo; Michael Barrios, de penal, y Juan Pablo Nieto, con un golazo, igualaron para los de Manizales. En la tanda, Tesillo, Cardona y Morelos anotaron por Nacional, mientras los cobros de Nico Rodríguez y Campuzano fueron atajados. Once Caldas, el equipo de Carlos "Panelo" Valencia, espera rival entre América de Cali e Internacional de Bogotá.

Once Caldas «patea la mesa» en el Atanasio y saca a Nacional de la final de la Copa Colombia en penales

¡Once Caldas «pateó la mesa» en el Atanasio Girardot! El equipo de Manizales eliminó a Atlético Nacional y se clasificó a la final de la Copa BetPlay 2026, tras imponerse 4-3 en la tanda de penales, después de un vibrante 2-2 en los 90 minutos que dejó la serie 3-3 en el marcador global.

El estadio Atanasio Girardot de Medellín vivió una noche de infarto este martes 17 de noviembre. Atlético Nacional, que había rescatado un empate 1-1 en la ida en Manizales, salió decidido a cerrar la serie en casa y en el primer tiempo pareció encaminarse a la final: Elías Cabrera abrió el marcador al minuto 36 y apenas dos minutos después, al 38, James Rodríguez puso el 2-0, su segundo gol en la semifinal, que hizo explotar a la hinchada verdolaga.

Sin embargo, el segundo tiempo fue completamente distinto. Once Caldas no se entregó y encontró en los cambios y en el empuje la forma de descontar rápido: Michael Barrios anotó el 2-1 de penal al minuto 49 y, cuando el Atanasio todavía no se reponía, Juan Pablo Nieto empató el partido con un golazo de media distancia al 56, un remate que dejó sin opciones al arquero y silencio en las tribunas.

Con el 2-2 en el marcador y el 3-3 en el global, y sin tiempo extra en esta instancia del torneo, el pasaje a la final se definió directamente desde los doce pasos, con un Atanasio entregado a la tensión de una nueva tanda de penales.

Así fue la tanda de penales

Tesillo (Nacional): gol. Once Caldas: gol.

gol. gol. Cardona (Nacional): gol. Once Caldas: gol.

gol. gol. Nico Rodríguez (Nacional): atajado. Once Caldas: atajado.

atajado. atajado. Campuzano (Nacional): atajado. Once Caldas: gol.

atajado. gol. Morelos (Nacional): gol. Once Caldas: gol.

Resultado final de la tanda: 4-3 para Once Caldas, que celebró en Medellín una clasificación histórica ante uno de los equipos más ganadores del fútbol colombiano.

El equipo de Carlos ‘Panelo’ Valencia se mete a la final y deja al equipo de Lucas González viendo un chispero. El cuadro manizalita, que llegó a esta semifinal tras una campaña sólida en la Copa, jugará por el título del torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.

La llave había quedado completamente abierta tras el partido de ida, disputado el martes 10 de noviembre en el estadio Palogrande de Manizales. Allí, Pipe Gómez adelantó a los locales al minuto 38 y James Rodríguez rescató el empate 1-1 al 82, con su primer gol desde que llegó al club paisa, un tanto que entonces ilusionó a la hinchada con cerrar la serie en casa.

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De esta manera, James Rodríguez se quedó sin su primera final en el fútbol colombiano. El ’10’ había llegado a Atlético Nacional precisamente con la ilusión de pelear títulos en su país, y la Copa BetPlay era el objetivo más cercano del semestre.

¿Qué sigue para cada equipo?

Once Caldas jugará la final de la Copa BetPlay 2026 y esta misma noche conocerá a su rival: América de Cali e Internacional de Bogotá disputan la otra semifinal en el estadio Pascual Guerrero, con ventaja de 2-1 para los escarlatas en el marcador global, tras el partido de ida jugado en el estadio Metropolitano de Techo.

Atlético Nacional, por su parte, deberá levantar cabeza rápido: el equipo verdolaga quedó eliminado de la Copa y ahora concentrará todos sus esfuerzos en la Liga BetPlay 2026-II, torneo en el que terminó como líder del todos contra todos y disputará los cuadrangulares semifinales.

La eliminación duele más por lo cerca que estuvo: con el 2-0 del primer tiempo, Nacional tenía un pie y medio en la final, pero la reacción del cuadro manizalita y los dos penales atajados en la tanda terminaron con el sueño de pelear por el título de la Copa, del que el verde era el actual campeón.

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