Resumen: Atlético Nacional empató 1-1 contra Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay. James Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta verdolaga en el segundo tiempo y salió del campo con lágrimas de emoción. Luis Felipe Gómez había abierto el marcador para el equipo local en el primer tiempo. Gómez y Elías Cabrera fueron expulsados. La serie se definirá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¡El primero de James con el verde! Nacional empató 1-1 con Once Caldas en la ida de la semifinal de Copa

La noche de este martes quedó marcada para siempre en la historia reciente de Atlético Nacional: James Rodríguez anotó su primer gol con la camiseta verdolaga y le dio al equipo un empate 1-1 contra Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026.

El tanto del ’10’ llegó en el segundo tiempo, cuando el verde más lo necesitaba, y desató la alegría de una hinchada que llevaba semanas esperando ver estrenarse como goleador a la figura que llegó para ilusionar a todo Antioquia. Apenas salió del gramado, a James se le llenaron los ojos de lágrimas: el peso de la espera, la entrega y el cariño de la gente salieron a flote en una sola imagen.

El abrazo que vale más que mil palabras

Uno de los momentos más emotivos de la noche se dio en la línea de cal, cuando James Rodríguez salía del campo y Dayro Moreno, el goleador histórico del Once Caldas y viejo conocido de la Selección Colombia, entraba al partido. Los dos referentes se encontraron y se fundieron en un fuerte abrazo que recorrió de inmediato las redes sociales: dos cracks del fútbol colombiano, en orillas distintas, reconociéndose en medio de una semifinal caliente.

Un primer tiempo sufrido para el verde

El partido no fue nada fácil para el conjunto verdolaga. Once Caldas salió con toda y fue mejor en la primera mitad, con un Michael Barrios desequilibrante por la banda y un Palogrande empeñado en empujar a los suyos.

James tuvo la primera gran aproximación del verde sobre el minuto 35, con uno de esos tiros libres que ha cobrado toda su carrera: un zurdazo con comba que se colaba al arco, pero el arquero Joan Parra voló de manera espectacular y le ahogó el grito de gol al cucuteño con una atajada monumental.

La polémica llegó poco después, cuando Luis Felipe Gómez celebró un golazo que el juez de línea anuló por fuera de juego, decisión ratificada por el VAR. Sin embargo, el mismo Gómez tuvo su revancha a los 38 minutos: apareció en el área y conectó un cabezazo letal que venció a Franco Armani para abrir el marcador. Con ese 1-0 se fueron al descanso.

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James apareció cuando Nacional más lo necesitaba

Para la segunda mitad, Atlético Nacional salió con otra actitud y encontró en su figura la respuesta. James Rodríguez marcó el empate con su primer gol oficial desde que vistió la camiseta del verde, un tanto que vale oro pensando en la definición de la serie.

El partido se calentó hasta el punto de que el árbitro mostró tarjetas rojas a Luis Felipe Gómez, el autor del gol local, y a Elías Cabrera, volante del equipo paisa, por fuertes golpes en acciones separadas. Ambos equipos terminaron con diez hombres y el marcador ya no se movió más.

La serie se define en Medellín

Con el empate 1-1, todo queda en manos del partido de vuelta en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional buscará ante su gente el cupo a la gran final de la Copa BetPlay, torneo en el que defiende la corona tras levantarla en las últimas tres ediciones.

Para Once Caldas, el resultado mantiene una racha que pesa en el historial: en la Copa Colombia nunca ha podido vencer al verde en el Palogrande, con tres empates y tres derrotas en seis enfrentamientos. El ‘Blanco Blanco’, eso sí, demostró que será un rival durísimo y que en Manizales nadie regala nada.

Mientras tanto, la hinchada verdolaga celebra lo que tanto esperaba: el primer gol de James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional ya es una realidad, llegó en una semifinal y sirvió para mantener vivo el sueño de seguir defendiendo el título. El Atanasio tendrá la última palabra.