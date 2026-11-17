Resumen: Atlético Nacional confirmó su titular para la semifinal de vuelta de Copa BetPlay ante Once Caldas, este martes 17 de noviembre a las 6:30 p. m. en el Atanasio Girardot. James Rodríguez será el volante creativo y Edwin Cardona esperará en el banco; vuelven Armani y Haydar a la titular. La serie está 1-1: el que gane va a la final y un empate se define en penaltis.

Cardona espera en el banco: esta es la titular de Nacional para definir la semifinal de Copa

Atlético Nacional confirmó este martes su once titular para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay 2026 contra Once Caldas, que se jugará desde las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con transmisión de Win Sports+. La serie está empatada 1-1 y el equipo que gane avanzará directamente a la gran final; si se repite el empate, sin importar el marcador, el clasificado se definirá en los tiros desde el punto penal.

La principal novedad de la nómina presentada por el técnico Lucas González es que Edwin Cardona, que había regresado a la lista de convocados después de varias jornadas por fuera, esperará su oportunidad en el banco de suplentes. El volante de creación desde el arranque será James Rodríguez, autor del gol del empate en el partido de ida en Manizales, su primer tanto con la camiseta verdolaga desde su regreso al fútbol colombiano.

Esta es la formación titular de Atlético Nacional

En el arco estará el capitán Franco Armani (34), que no había sido convocado para el partido del sábado por la Liga y retoma su puesto en una noche decisiva. La línea defensiva la integran Andrés Felipe Román (6), Andrés Reyes (15), William Tesillo (16) y César Haydar (4), que vuelve a la titular después de superar las molestias físicas que lo tenían por fuera y de retomar los entrenamientos con el grupo en los últimos días.

En el mediocampo jugarán Jorman Campuzano (21) como volante de marca, junto a Elías Cabrera (22), James Rodríguez (23) y Emanuel Benítez (32), mientras que en el ataque estarán Andrés Sarmiento (29) y Alfredo Morelos (9), el delantero encargado de poner los goles que lleven al verde a una nueva final.

Cabrera juega aunque fue expulsado con roja directa en el partido de ida: la Dimayor le impuso una fecha de suspensión, pero el club pudo citarlo porque Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo están convocados a la Selección Colombia por la fecha FIFA. Si el verde gana y clasifica, el volante argentino deberá cumplir el castigo en la final.

Estos son los suplentes: 25. Luis Marquínez, 20. Milton Casco, 31. Xaví Ríos, 8. Matheus Uribe, 80. Juan Manuel Zapata, 13. Nicolás Rodríguez, 10. Edwin Cardona, 30. Kevin Parra y 7. Marlos Moreno.

La serie se define en el Atanasio

La llave quedó completamente abierta después del 1-1 del pasado martes en el estadio Palogrande de Manizales. Luis Felipe Gómez abrió el marcador para el equipo local al minuto 38 con un cabezazo, y James Rodríguez igualó a los 82 con un auténtico golazo, en un partido muy caliente que terminó con diez hombres por lado tras las expulsiones del propio Gómez y de Elías Cabrera.

Seguir canal en WhatsApp Atlético Nacional

Este es el tercer duelo entre los dos equipos en apenas ocho días: además del empate en la ida de la Copa, el sábado igualaron 1-1 en el Atanasio por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay, en la que Nacional cerró como líder de la fase regular con 39 puntos y aseguró la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales.

Once Caldas llega con la baja sensible de Felipe Gómez, suspendido por la roja de la ida, pero con argumentos para complicar la noche en Medellín: no ha perdido contra Atlético Nacional en este semestre, con empates en los dos enfrentamientos que han tenido, y no conoce la derrota bajo la dirección de Carlos ‘Panelo’ Valencia, que asumió a comienzos de septiembre.

Para este compromiso, el ‘Blanco Blanco’ tendría a Joan Parra en el arco; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño y Juan Pablo Patiño en la defensa; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado y Jáder Quiñones en el mediocampo; y Michael Barrios, Dayro Moreno y Jefry Zapata en el ataque.

El cuadro verdolaga, vigente tricampeón del certamen tras levantar el trofeo en las ediciones de 2023, 2024 y 2025, quiere definir la serie ante su gente y seguir en carrera por un título que además entrega un cupo a la Copa Sudamericana. El árbitro del compromiso será Carlos Ortega, de Bolívar.

Antes del partido, el club dio a conocer su lista de 20 convocados para definir la semifinal, con los regresos de Cardona, Haydar y Armani como principales novedades.

Foto: Atlético Nacional.