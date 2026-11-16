Foto: Redes Sociales

Resumen: Atlético Nacional confirmó los 20 convocados para la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay contra Once Caldas, este martes 17 de noviembre a las 6:30 p. m. en el Atanasio Girardot. Regresan Edwin Cardona, César Haydar y Franco Armani, y Elías Cabrera sí fue citado aunque deberá cumplir su suspensión en la final si el verde clasifica. La serie está 1-1 y el que gane avanza; otro empate se define en penaltis.

Con Cardona, Haydar y Cabrera: los 20 convocados de Nacional para definir la semifinal de Copa

Atlético Nacional confirmó este lunes, a través de sus canales oficiales, la lista de 20 convocados para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay 2026, que disputará este martes 17 de noviembre a las 6:30 p. m. contra Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

«A buscar juntos una nueva final. Presentamos a nuestros convocados para la semifinal de vuelta ante Once Caldas, en el Atanasio. ¡Vamos Nacional, queremos la copa!», escribió el club en sus redes sociales junto al afiche con la nómina.

La lista del técnico Lucas González trae regresos importantes. Vuelve el volante Edwin Cardona, que no había sido citado en las últimas jornadas, y regresa el defensor central César Haydar, que ya cumplió su proceso de recuperación de las molestias físicas que lo tenían por fuera y retomó los entrenamientos con el grupo en los últimos días. También reaparece en la convocatoria el capitán Franco Armani, ausente en la lista del sábado contra este mismo rival por la Liga BetPlay.

Otra de las novedades es la presencia de Elías Cabrera. El volante fue expulsado con roja directa en el partido de ida en Manizales y la Dimayor le impuso una fecha de suspensión. Sin embargo, como Atlético Nacional tiene a Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo convocados a la Selección Colombia por la fecha FIFA, el club pudo incluirlo ahora; si el verde gana y clasifica, Cabrera deberá cumplir el castigo en la final.

Velásquez y Rengifo, citados por la Selección mayor, son las bajas de una nómina que mantiene como figura a James Rodríguez, autor del gol del empate 1-1 en la ida, su primer tanto con la camiseta verdolaga desde su regreso al fútbol colombiano. En el ataque también están Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Kevin Parra y Emmanuel Benítez.

Estos son los 20 convocados de Atlético Nacional

Arqueros: 34. F. Armani y 25. L. Marquínez. Defensas: 4. C. Haydar, 16. W. Tesillo, 15. A. Reyes, 20. M. Casco y 6. A. Román. Volantes: 80. J. Zapata, 22. E. Cabrera, 8. M. Uribe, 31. X. Ríos, 21. J. Campuzano, 23. J. Rodríguez y 10. E. Cardona. Delanteros: 13. N. Rodríguez, 30. K. Parra, 32. E. Benítez, 29. A. Sarmiento, 9. A. Morelos y 7. M. Moreno. Director técnico: Lucas González.

La serie se define en el Atanasio

La llave quedó completamente abierta después del 1-1 del pasado martes en el estadio Palogrande de Manizales. Luis Felipe Gómez abrió el marcador para el equipo local al minuto 38 con un cabezazo, y James Rodríguez igualó a los 82, en un partido muy caliente que terminó con diez hombres por lado tras las expulsiones del propio Gómez y de Elías Cabrera.

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Las cuentas son sencillas: el equipo que gane este martes avanzará directamente a la gran final, y si se repite el empate, sin importar el marcador, el clasificado se definirá en los tiros desde el punto penal.

Once Caldas, eso sí, llega con argumentos para complicar la noche en Medellín: no ha perdido contra Atlético Nacional en este semestre, con empates en los dos enfrentamientos que han tenido. El ‘Blanco Blanco’ irá por la sorpresa en el Atanasio para volver a una final de Copa.

El conjunto verdolaga, vigente campeón del certamen tras levantar el trofeo en las últimas tres ediciones, quiere definir la serie ante su gente y seguir en carrera por un título que además entrega un cupo a la Copa Sudamericana.

En la otra semifinal, América de Cali recibe a Internacional de Bogotá a las 8:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero, con la ventaja 2-1 que sacó en el partido de ida en la capital. El ganador de esa llave será el rival en la final.

El compromiso del Atanasio Girardot se podrá ver en vivo por la señal de Win+.

Foto: Atlético Nacional.

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