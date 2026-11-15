Omaira Luz Castrillón Redondo, tía de alias «Kevin Masacre», fue asesinada por sicarios en Barranquilla

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Resumen: Omaira Luz Castrillón Redondo, de 58 años y tía de alias «Kevin Masacre», fue asesinada por sicarios que se movilizaban en moto cuando estaba en la terraza de su casa en el barrio Las Nieves de Barranquilla. Las autoridades creen que el crimen podría obedecer a una pugna interna o a una retaliación por las actividades de su sobrino, capturado el pasado 22 de octubre, y adelantan las investigaciones para dar con los responsables.

Una mujer de 58 años, identificada como Omaira Luz Castrillón Redondo, fue asesinada a tiros en la terraza de su vivienda en Barranquilla, en la mañana de este domingo 15 de noviembre, según reportaron medios locales como El Heraldo, El Universal y Zona Cero, con base en el reporte preliminar entregado por las autoridades.

El ataque se registró hacia las 10:00 de la mañana en la carrera 18 con calle 26, del barrio Las Nieves, en la localidad Suroriente de la capital del Atlántico. De acuerdo con la información conocida, la víctima se encontraba realizando labores domésticas en la terraza de su residencia cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar. Según las versiones preliminares, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la mujer.

Familiares y vecinos del sector intentaron auxiliarla y la trasladaron hasta un centro asistencial cercano; sin embargo, allí les confirmaron a sus allegados que la mujer murió como consecuencia de los impactos de bala recibidos en su cuerpo. Los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido y hasta el momento no se reportan capturados. El cuerpo de la víctima fue llevado hasta las dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan la búsqueda de los sicarios.

¿Quién era la víctima?

Omaira Luz Castrillón Redondo se dedicaba a la venta de pescados y mariscos. Por parte de las autoridades se reveló que la mujer residía anteriormente en el departamento de La Guajira, territorio del cual tuvo que desplazarse junto con su núcleo familiar hacia Barranquilla a raíz de intimidaciones y amenazas en su contra. El hecho generó consternación entre quienes conocían a la mujer en el barrio Las Nieves.

Tía de alias «Kevin Masacre»

El caso también llamó la atención por el vínculo familiar de la víctima con Kevin David Moscote Redondo, conocido con el alias de «Kevin Masacre», sobrino de Omaira, quien fue capturado el pasado 22 de octubre de 2026 por la Policía Nacional en Maicao, La Guajira, cuando se movilizaba a bordo de una camioneta. Durante el procedimiento, las autoridades presuntamente le encontraron un revólver, una granada de fragmentación y municiones, por lo que fue señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

Alias «Kevin Masacre» es señalado de ser presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y, según lo expresado el día de su captura por Abelardo De la Espriella, sería el presunto sucesor de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’, quien fue abatido el pasado 21 de septiembre durante un operativo militar en La Guajira.

¿Cuál es la hipótesis del crimen?

De manera preliminar, las autoridades creen que el asesinato de la mujer podría obedecer a una pugna interna de la estructura delincuencial por el dominio territorial y el control de rentas del narcotráfico. Tampoco descartan que se trate de una retaliación relacionada con los presuntos delitos por los que es acusado su sobrino, quien actualmente se encuentra bajo custodia del Estado. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar y capturar a los responsables.

Alerta por violencia contra las mujeres en el Atlántico

Según El Universal, con este caso ya serían 78 las mujeres asesinadas en el Atlántico en lo que va de 2026. La revista Semana, por su parte, reportó que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el aumento de los casos de violencia contra las mujeres en ese departamento Caribe.

«La persistencia de estos hechos, sumada a las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, evidencia un agravamiento del panorama de violencia que amenaza sus derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, y exige una respuesta inmediata y efectiva del Estado», señaló el organismo defensor.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo indicó que «prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres es una obligación constitucional de las autoridades. Su cumplimiento exige acciones integrales y coordinadas que garanticen la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la sanción efectiva de los responsables».

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