Resumen: El repliegue de la estructura criminal y la normalización del orden público reafirman el control territorial del Estado en el norte del país

«No pudieron con el Estado»: Los Pachenca levantan paro armado en Magdalena y La Guajira tras fuerte despliegue militar

Minuto30.com .- Ante la contundente respuesta de la Fuerza Pública en cabeza del presidnete Abelardo de La Espriella, la organización criminal ‘Los Pachenca’, también conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada – ACSN, anunció el levantamiento del paro armado que mantenía bajo amenaza a las poblaciones de los departamentos del Magdalena y La Guajira.

La decisión de la estructura ilegal de frenar las hostilidades se produce como consecuencia directa de la fuerte militarización ordenada por el Gobierno Nacional en la región. El desenlace de la situación detalla los siguientes puntos:

Fin de la amenaza: A través de un comunicado conocido por el diario El Tiempo, el grupo delincuencial confirmó que la restricción armada finalizará oficialmente a las 7:00 a. m. de este viernes 25 de septiembre de 2026, momento a partir del cual la población civil y el comercio podrán retomar progresivamente sus actividades cotidianas.

El origen de la retaliación: El asedio contra la población civil había sido declarado por los criminales como represalia tras la muerte en combate de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, segundo cabecilla y jefe financiero de la estructura, quien fue abatido en un reciente operativo de las autoridades.

Control y respaldo ciudadano: El Ejército Nacional reforzó los patrullajes calle a calle en Santa Marta y sus alrededores. La presencia institucional devolvió la tranquilidad al territorio, hecho que quedó evidenciado en diversos videos difundidos en redes sociales, donde se observa a turistas y habitantes locales recibiendo con aplausos a los soldados en agradecimiento por restablecer el orden y contener los desmanes.

El repliegue de la estructura criminal y la normalización del orden público reafirman el control territorial del Estado en el norte del país, garantizando la vida y la tranquilidad de las familias frente a la presión de los grupos ilegales.