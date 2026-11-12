Resumen: La Fiscalía acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador del Cesar Francisco Fernando Ovalle Angarita, por su presunta responsabilidad en irregularidades en la contratación de la primera fase del parque La Casa en el Aire, en Valledupar. El proyecto, en homenaje a Rafael Escalona, alcanzó una inversión de $14.462 millones y quedó inconcluso. Ovalle Angarita fue llamado a juicio como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Fiscalía acusó al exgobernador del Cesar Francisco Ovalle por el proyecto La Casa en el Aire

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador del Cesar Francisco Fernando Ovalle Angarita ante la Corte Suprema de Justicia, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en la contratación de la primera fase del parque La Casa en el Aire, un proyecto concebido en homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona que nunca se terminó.



Francisco Ovalle Angarita, exgobernador del Cesar. Foto de archivo: Redes Sociales.

Según la entidad, la acusación fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema en audiencia realizada el miércoles 11 de noviembre. Por estos hechos, el exmandatario fue llamado a juicio como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Una obra que costó más de lo previsto y quedó inconclusa

De acuerdo con la investigación, durante su administración se suscribió el contrato 1613 del 29 de noviembre de 2018 con un consorcio, por un valor inicial de $6.398 millones. Para su ejecución, el 20 de diciembre de ese año, cuando se firmó el acta de inicio, se desembolsó el 40 % del valor total.

Posteriormente, el contrato tuvo una adición de $3.042 millones y la iniciativa alcanzó una inversión total de $14.462 millones. Para esa adición se usaron recursos del Sistema General de Regalías, que aportó $1.285 millones.

En agosto de 2023 el contrato se terminó de manera unilateral, sin que se hubiera completado la primera fase del parque, pese a los recursos destinados y al tiempo transcurrido desde el inicio de las obras.

Lo que señala la Fiscalía

Las pruebas recaudadas, indicó la Fiscalía, permitieron identificar posibles deficiencias en la planeación, aprobación y financiación del proyecto, relacionadas con el incumplimiento de requisitos de viabilidad, sostenibilidad y estructuración.

El ente investigador también explicó que entidades del orden nacional emitieron conceptos desfavorables y observaciones técnicas que debían ser atendidas antes de avanzar con la contratación. Ovalle Angarita habría ignorado esas advertencias y continuado con el proceso de adjudicación, aprobado la financiación y suscrito el contrato.

Para la Fiscalía, la intervención del entonces gobernador fue determinante para conseguir los recursos destinados a la obra. «Las falencias durante la planeación incidieron en la funcionalidad de la infraestructura, generaron suspensiones en la construcción, sobrecostos y dificultades para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa», precisó la entidad.

Un homenaje a Escalona que sigue sin terminarse

La Casa en el Aire fue concebida como un centro cultural en honor al maestro Rafael Escalona, una de las figuras más reconocidas de la música vallenata. El proyecto, ubicado cerca de un cerro en el norte de Valledupar, no llegó a funcionar y hoy es considerado una obra inconclusa que consumió recursos millonarios.

Con la acusación formal, el caso pasa a la etapa de juicio ante la Corte Suprema de Justicia.

Como en todo proceso penal, Ovalle Angarita goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía lo señala como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y será en el juicio donde se definan las responsabilidades.

El caso de la obra dedicada a Escalona ha generado atención en el departamento desde hace años por los sobrecostos, las suspensiones y la terminación unilateral del contrato. Con esta decisión de la Fiscalía, el proceso judicial por la primera fase del parque avanza hacia el juicio.

Las cifras del caso

Contrato 1613, suscrito el 29 de noviembre de 2018: $6.398 millones iniciales.

Desembolso del 40 % del valor total el 20 de diciembre de 2018, con la firma del acta de inicio.

Adición posterior de $3.042 millones, con $1.285 millones del Sistema General de Regalías.

Inversión total: $14.462 millones.

Terminación unilateral del contrato: agosto de 2023, con la primera fase sin completar.

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