Resumen: Naín Andrés Pérez Toncel, señalado cabecilla de 'Los Pachencas', fue neutralizado junto a alias 'La Bebesita' y dos escoltas en Riohacha. El presidente Abelardo De La Espriella había anticipado el contundente golpe que se suma a más de 30 criminales abatidos en las últimas semanas.

¡Fin de la persecución! Abatido alias ‘Bendito Menor’ y su pareja en operativo de la Policía horas después de desmentir su muerte

Minuto30.com .- La ostentación y el accionar criminal de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido en el mundo del hampa como alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, llegaron a su fin. En un contundente operativo de asalto desplegado por la Policía Nacional en el barrio Los Olivos de Riohacha, el señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (también conocidas como ‘Los Pachencas’) fue dado de baja.

Durante el enfrentamiento con las autoridades también perdieron la vida su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘La Bebesita’, y dos de los escoltas que conformaban su anillo de seguridad más cercano.

Rumores de traición y una falsa muerte

La caída de ‘Bendito Menor’ estuvo antecedida por 24 horas de intensa confusión mediática y criminal. En la tarde del jueves, medios nacionales e informes de inteligencia apuntaban a que el cabecilla había sido asesinado por sus propios hombres.

La hipótesis principal señalaba que alias ‘Patiliso’, otro integrante de la estructura criminal, habría ordenado su ejecución por presuntos desacatos a órdenes internas. Esta versión cobró fuerza luego de que oficiales encargados de la búsqueda confirmaran que la ausencia de ‘Bendito Menor’ en las comunicaciones por radio coincidía con los reportes entregados por fuentes humanas.

Sin embargo, en horas de la noche de ese mismo jueves, el propio delincuente reapareció para desvirtuar la hipótesis de su muerte. Acostumbrado a alardear de sus fechorías y su estilo de vida en compañía de su pareja, publicó mensajes para desmentir la traición de su estructura, ignorando que las autoridades ya lo tenían cercado.

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La ofensiva del presidente De La Espriella

La reaparición de ‘Bendito Menor’ fue efímera. Pocas horas después de su pronunciamiento, la Policía Nacional ejecutó la operación que terminó con su vida, haciendo efectiva la advertencia del Gobierno Nacional, que lo había catalogado como un objetivo de alto valor.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ya había generado expectativa sobre este golpe a la criminalidad. A través de sus redes sociales, el mandatario había anunciado que este viernes el país despertaría con «grandes noticias» en materia de seguridad.

La neutralización de Pérez Toncel y su círculo de seguridad en La Guajira se consolida como uno de los resultados más importantes de la actual ofensiva estatal contra el crimen organizado. De acuerdo con los balances oficiales, los operativos simultáneos desplegados en el territorio nacional dejan, de momento, más de 30 combatientes abatidos en las últimas semanas, reafirmando la postura de fuerza legítima impulsada por la actual administración.