Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Archivo

Resumen: - Marlin Sierra Chaparro, de 36 años, fue asesinada a tiros al salir a atender un llamado en la puerta de su casa, entre los barrios Las Américas y Primero de Mayo de Santa Marta. - Dos hombres en motocicleta perpetraron el ataque y huyeron; la víctima era madre de dos niños. - El Sijín investiga el crimen y hasta el momento no hay capturas.

Llamaron a la puerta de su casa y la mataron a tiros: madre de dos hijos fue asesinada en Santa Marta

Un nuevo hecho de violencia enluta a Santa Marta. La noche de este jueves fue asesinada a tiros Marlin Sierra Chaparro, una madre de familia de 36 años, cuando salió a atender a unos desconocidos que tocaron a la puerta de su vivienda, en el sector comprendido entre los barrios Las Américas y Primero de Mayo, al sur de la ciudad.

De acuerdo con las versiones preliminares que se conocen sobre el caso, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el inmueble, ubicado en la calle 34 con carrera 17, y llamaron a la puerta. Según los primeros reportes, los sujetos llegaron preguntando por una persona y, cuando la mujer salió a atender el llamado, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades, sin mediar palabra.

El sicario volvió a subir a la motocicleta y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido, mientras la víctima quedaba gravemente herida en su propia residencia.

Allegados y vecinos auxiliaron a Sierra Chaparro y la trasladaron de urgencia a un centro asistencial de la ciudad, donde ingresó con heridas de consideración. Los médicos de turno realizaron los procedimientos correspondientes para intentar salvarle la vida, pero la mujer falleció pese a los esfuerzos del personal de salud, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

De manera preliminar se conoció que otra persona también habría resultado lesionada durante el ataque, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni sobre su estado de salud.

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La víctima era madre de dos niños, que quedaron en orfandad tras el crimen. Marlin trabajaba en un almacén dedicado a la venta de ropa en el centro de Santa Marta y era muy conocida en Primero de Mayo, donde vecinos y allegados la recuerdan como una mujer trabajadora y querida por la comunidad.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumieron las investigaciones para esclarecer lo sucedido, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el crimen e identificar a los responsables. El CTI se encargó de la inspección técnica del cuerpo.

Las autoridades adelantan las labores investigativas para determinar los móviles del homicidio y establecer si los delincuentes habían realizado labores de seguimiento a la víctima antes de perpetrar el ataque. Hasta el momento no se conocen detalles sobre posibles amenazas o antecedentes que permitan establecer las razones de este nuevo hecho de violencia, y no se reportan capturas.

Tampoco está establecido por quién preguntaban los atacantes al llegar a la vivienda ni si la mujer era el objetivo del atentado, un detalle que deberá ser esclarecido con el avance de la investigación.

El homicidio generó preocupación y consternación entre los habitantes de Primero de Mayo y Las Américas, los dos sectores en cuyo punto limítrofe se registró el ataque armado. Los disparos dieron paso al llanto y a los esfuerzos de la comunidad por auxiliar a la víctima en medio de la angustia.

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El caso se conoció en la madrugada de este viernes, cuando se confirmó la identidad de la víctima y los primeros detalles de lo que las autoridades tratan como un ataque sicarial.

El cuerpo de Marlin Sierra Chaparro quedó a disposición de Medicina Legal, mientras sus familiares adelantan los trámites correspondientes. La investigación continúa abierta y cualquier información de la comunidad puede ser clave para dar con los dos hombres que huyeron en la motocicleta.