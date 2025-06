¡Ojo en las terminales! Alertan cobros indebidos en puntos de vacunación contra la fiebre amarilla en Bogotá

En medio del incremento de viajeros que buscan aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud lanzó una alerta por cobros indebidos que estarían ocurriendo en las filas de algunos puntos de vacunación ubicados en las terminales de transporte. Personas inescrupulosas estarían cobrando por supuestos turnos, aprovechándose del desconocimiento y la urgencia de quienes se preparan para viajar.

Aunque la vacuna es gratuita y se encuentra disponible en 24 puntos habilitados a lo largo de la ciudad, muchas personas insisten en acudir a las terminales, incluso horas antes de su viaje. Esta conducta, además de generar largas filas y demoras, está siendo explotada por terceros para lucrarse de forma ilegal.

Esto le podría interesar: ¡Qué gracias por la lloradita! El DIM sorprende a un colaborador: No se las cree el muchacho

La Secretaría reiteró que el biológico debe aplicarse con una anticipación mínima de diez días para garantizar su efectividad. Hasta la fecha, en la ciudad se han aplicado más de 275.000 dosis a viajeros y otras 45.000 a personas entre los 9 meses y 19 años.

Pese al despliegue de puntos habilitados, las aglomeraciones en terminales continúan siendo un reto logístico. Las autoridades invitan a los ciudadanos a consultar previamente los lugares de vacunación disponibles y a evitar gestiones de último minuto que puedan derivar en estafas o complicaciones.

¡Evita caer en fraudes!

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La vacuna contra la #FiebreAmarilla NO tiene costo

✅Vacúnate en la @TerminalBogota:

Salitre: 7 a.m. – 6 p.m.

Sur: 8 a.m. – 4 p.m.

Norte: Desde las 7 a.m. y hasta agotar dosis pic.twitter.com/k921BLeVdk

— Terminal de Transporte de Bogotá (@TerminalBogota) June 27, 2025