¡Qué gracias por la lloradita! El DIM sorprende a un colaborador: No se las cree el muchacho

El DIM protagonizó una emotiva historia que conmovió a sus seguidores en redes sociales.

El club sorprendió a Daniel Alejandro, un hincha apasionado y encargado de obra blanca en la sede del equipo.

El Equipo del Pueblo, le rindió un homenaje regalándole una entrada para la final, un gesto que él mismo describió con la frase: “¡Serio, yo no le puedo creer en verdad!”.

La historia la presentó el DIM en sus plataformas digitales, donde compartieron su aprecio por Daniel: “Una linda historia en nuestra casa… Él es Daniel Alejandro, encargado de obra blanca”.

“Estos días ha compartido con nosotros y, en medio de su trabajo, lo hemos escuchado cantando nuestras canciones. En sus ojos se refleja el amor por su profesión y por estos colores”, contó el equipo.

El club, reconociendo su dedicación y amor incondicional, decidió devolverle un poco de esa pasión.

“Por eso, quisimos que, así como ha sido una alegría tenerlo con nosotros en nuestra sede, también nos acompañe y lleve su energía y entusiasmo a la final en el estadio. ¡Entre todos la ganamos, Dani!”, añadió el equipo en su publicación.

La sorpresa se materializó con una tarjeta de regalo que rezaba: “Tu amor por el DIM se siente todos los días. Hoy queremos devolverte un pedacito de esa pasión. ¡NOS VEMOS EN LA FINAL!”.

La reacción de Daniel no se hizo esperar, expresando su incredulidad y alegría desbordante.

“Serio. Yo no le puedo creer, es en verdad. ¡Ay! Qué emoción. Muchas gracias por conocernos, Dios me los bendiga”.

Adicionalmente, Dani contó que: “Yo pensé que no iba a poder entrar. Estoy super emocionadísimo, vamos a ser campeones este año”.

Daniel Alejandro, compartió su profunda conexión con el equipo: “Yo siempre he sido hincha de Medellín”.

Para él, la experiencia de trabajar en la sede del DIM ha sido un sueño hecho realidad. “Cuando me dijeron que iba a trabajar acá con el Medellín, yo no me las creía”.

Ahora Dani, junto a 45 mil hinchas más, alentarán al rojo desde las tribunas del Estadio Atanasio Girardot.

