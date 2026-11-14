Lotería del Risaralda: resultados del sorteo 2975 del viernes 13 de noviembre de 2026

Foto de archivo.

Resumen: La Lotería del Risaralda publicó los resultados del sorteo 2975 del 13 de noviembre de 2026. El premio mayor de $2.333 millones quedó en el 8362, serie 118. Consulte las combinaciones de La Escalera Millonaria y los secos, junto con la imagen completa de resultados.

La Lotería del Risaralda dio a conocer los resultados del sorteo 2975, jugado el viernes 13 de noviembre de 2026. El premio mayor, de 2.333 millones de pesos, quedó en el número 8362, de la serie 118. La jornada también incluyó el premio especial La Escalera Millonaria y las diferentes categorías de secos que aparecen en el cuadro de resultados.

Quienes tienen un billete de esta edición pueden consultar a continuación las combinaciones, organizadas por el nombre y el valor de cada premio. La imagen completa del sorteo se encuentra al final de la nota, con todos los números y las series tal como aparecen en el reporte de la lotería. Antes de comparar, revise que su billete corresponda a la fecha y al sorteo indicados.

La combinación que encabeza los resultados de la Lotería del Risaralda es el 8362, serie 118, para el premio mayor de $2.333 millones. Por su parte, el premio especial La Escalera Millonaria, de $60 millones, corresponde al 1938, serie 017.

Estos dos resultados deben consultarse por separado: cada premio tiene una combinación propia y su respectiva serie. El número del premio mayor no es el mismo del premio especial. La revisión del billete debe hacerse contra la fila que corresponda, sin mezclar las cifras de una categoría con las de otra.

Los secos de mayor valor del sorteo 2975

El cuadro incluye cuatro premios secos individuales, con valores que van desde $80 millones hasta $300 millones. En este grupo aparecen El Gordo de la Risaralda, Ángel de la Suerte, Mula Millonaria y Milagro Millonario. Sus combinaciones son las siguientes:

El Gordo de la Risaralda , $300 millones: 2859, serie 187.

, $300 millones: 2859, serie 187. Ángel de la Suerte , $200 millones: 3886, serie 174.

, $200 millones: 3886, serie 174. Mula Millonaria , $150 millones: 3616, serie 020.

, $150 millones: 3616, serie 020. Milagro Millonario, $80 millones: 7517, serie 128.

La categoría Guaca de Oro presenta tres secos de $60 millones. Los resultados son: 1303, serie 089; 7427, serie 074; y 0257, serie 024.

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En Cofre de Diamantes, con cinco secos de $50 millones, las combinaciones son: 0097, serie 162; 2017, serie 191; 4398, serie 117; 4030, serie 183; y 5345, serie 068.

Al leer estas listas es importante conservar los ceros iniciales de las series. Por ejemplo, la serie 020 se presenta con sus tres dígitos en el cuadro, al igual que las series 024, 089 y 003 de otras categorías. Copiar la combinación completa facilita contrastarla con el billete y con la imagen de resultados.

Los tres secos de Trébol de la Fortuna, de $40 millones, quedaron en: 1297, serie 070; 9162, serie 180; y 8627, serie 142.

Los cinco Secos de Perla, de $35 millones, corresponden a: 2385, serie 263; 4855, serie 277; 6215, serie 200; 1242, serie 150; y 3528, serie 127.

Cosecha Millonaria: once secos de $30 millones

3666, serie 157.

6297, serie 021.

8788, serie 099.

7994, serie 086.

3886, serie 167.

7034, serie 220.

7266, serie 003.

8691, serie 085.

5887, serie 130.

6072, serie 131.

7685, serie 241.

Todos los datos de esta publicación corresponden exclusivamente al sorteo 2975 del 13 de noviembre. No deben confundirse con los resultados de semanas anteriores ni con combinaciones de otras loterías que también jugaron el viernes. Si su billete resultó favorecido, tenga en cuenta que los premios están sujetos a los descuentos de ley y a los plazos que la lotería establece para el pago. Para cualquier trámite de validación o cobro, consulte directamente con la Lotería del Risaralda y conserve el billete en buen estado mientras realiza la revisión.

Imagen completa de resultados de la Lotería del Risaralda



Resultados completos del sorteo 2975 de la Lotería del Risaralda.