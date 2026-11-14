Muestra de talio, elemento químico. Foto: James St. John / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Resumen: Unos audios de Alicia reabren dudas sobre su muerte y llevaron a sus hermanos a pedir una investigación. La defensa de Juan ya respondió. Son hipótesis que debe verificar la Fiscalía.

«Alguien me administraba la sustancia»: los audios de Alicia que sacuden el caso del talio

Los audios que dejó Alicia antes de morir, en agosto de 2021, abren un nuevo capítulo en el caso del talio. En esos mensajes de voz, ella les decía a personas cercanas que creía estar siendo envenenada y aseguraba que «alguien me administraba la sustancia en Bogotá».

El material salió a la luz tras la filtración de documentos de la investigación por el envenenamiento con talio de dos niñas, ocurrido en abril de 2025. Alicia era la madre de una de las menores, y las grabaciones abren un frente adicional para la Fiscalía General de la Nación.

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¿Qué se escucha en los audios de Alicia?

En los primeros mensajes, Alicia habló de una intoxicación con talio y dijo que creía que «otra vez la estaban envenenando». Más adelante sostuvo que alguien le suministraba la sustancia en Bogotá, según el contenido al que accedió la Unidad Investigativa de El Tiempo.

En otra grabación contó que su estado de salud mejoró durante unas vacaciones de Semana Santa en Cartagena, mientras recibía tratamiento para eliminar el tóxico. En un chat distinto asoció su bienestar con un viaje a Estados Unidos para vacunarse contra el covid-19.

Su convicción era tal que buscó los servicios de un investigador privado para revisar antecedentes de personas de su entorno e incluso evaluar la posibilidad de aplicar pruebas de polígrafo. Ese investigador no alcanzó a reunirse con ella durante su hospitalización. Alicia murió el 17 de agosto de 2021.

La documentación indica que la causa de su muerte fue el cáncer, aunque ella expresaba que sospechaba de un envenenamiento.

¿Qué le piden los hermanos de Alicia a la Fiscalía?

Durante el primer trimestre de 2026, los hermanos de Alicia le pidieron a la Fiscalía determinar si la intoxicación con talio que ella sufrió fue accidental o si hubo una exposición deliberada. Solicitaron que se examine la posible relación de su esposo, Juan, con la intoxicación y con su fallecimiento.

Se trata de una hipótesis que debe verificarse y no de una decisión de la Fiscalía. El ente investigador debe definir si abre un expediente por separado y, además, establecer quién divulgó de manera irregular el material que está bajo análisis.

Si se abre una actuación independiente, los familiares piden que quede en manos de la fiscal Elsa Reyes, quien lleva la investigación por la muerte de las dos niñas. También solicitaron que se aclare quién autorizó la cremación del cuerpo de Alicia.

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¿Qué responde la defensa de Juan?

Personas cercanas a Juan indicaron que él desconoce la petición de sus cuñados y que le sorprende la hipótesis. Sostienen que Alicia sí sufrió una intoxicación con talio, pero que la causa de muerte establecida fue el cáncer.

Esas mismas personas afirman que los análisis que reposan en la Fiscalía detectaron talio en el organismo de Juan y de su hijo mayor, lo que, según la información divulgada, los ubicaría como posibles víctimas de un intento de envenenamiento.

El abogado Fabio Humar, apoderado de Juan, aseguró que su cliente colaborará con la justicia: «Estaremos atentos a los llamados que haga la justicia para esclarecer lo que corresponda». Juan conserva la presunción de inocencia, y las versiones de las partes deberán contrastarse con las demás pruebas del expediente.

¿En qué va el proceso por las niñas?

La fiscal Reyes sostiene que cuenta con elementos materiales probatorios para imputarle a Zulma Guzmán el doble homicidio de las niñas y la tentativa de homicidio contra otras dos personas: el hijo menor de Juan y una compañera de colegio de la hija de Zulma.

Zulma permanece detenida en Londres, tras su captura mediante una circular roja de Interpol. No se presentó a la audiencia virtual de imputación porque su defensa alegó que coincidía con diligencias de su proceso de extradición a Colombia.

Una corte de Westminster aplazó hasta marzo de 2027 las audiencias relacionadas con esa extradición, por lo que la reprogramación de la imputación sigue pendiente. Mientras tanto, el caso del talio suma un nuevo capítulo que la Fiscalía deberá valorar con las pruebas que reposan en el expediente.