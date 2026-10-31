Resumen: Dayro Moreno hizo historia en el fútbol colombiano: el delantero de Once Caldas, de 41 años, llegó a 937 partidos como profesional y superó la marca de 936 que tenía el arquero Miguel Calero. El tolimense, máximo goleador colombiano de todos los tiempos, debutó en 2002 y ha pasado por clubes de Colombia, México, Argentina, Bolivia, Brasil y Rumanía. En 2026 suma 16 goles en 39 partidos con el Once.

¡Histórico! Dayro Moreno se convirtió en el jugador colombiano con más partidos en la historia

Dayro Moreno volvió a escribir su nombre en las páginas doradas del fútbol colombiano. El delantero tolimense de 41 años, actual referente del Once Caldas, se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos disputados en la historia, al llegar a 937 encuentros como profesional y superar una marca que parecía intocable.

La cifra pertenecía al recordado arquero Miguel Calero, quien disputó 936 compromisos a lo largo de su carrera. De acuerdo con el registro publicado por el estadígrafo deportivo Carlos Forero, Dayro lo alcanzó y lo dejó atrás en el más reciente compromiso de la Liga BetPlay.

El momento histórico se vivió en la victoria del Once Caldas sobre Alianza Valledupar por la mínima diferencia. Dayro arrancó el partido en el banco de suplentes e ingresó en la parte complementaria en lugar de Jefry Zapata. Le bastó pisar la cancha para firmar su nombre en los libros del balompié nacional.

La DIMAYOR se sumó a la celebración con un mensaje público: «¡937 partidos! Dayro Moreno se convirtió en el jugador colombiano con más partidos en la historia. ¡Felicidades! ¡Por muchos más!».

La marca que era de Miguel Calero

Miguel Calero fue uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol colombiano. Su carrera comenzó en Barranquilla FC y se consolidó en el Deportivo Cali, con el que conquistó el campeonato de 1996, que puso fin a una sequía de 22 años sin títulos de Liga para el club azucarero.

Después pasó al Atlético Nacional, donde ganó la Copa Merconorte de 1998 y el campeonato colombiano de 1999, antes de dar el salto al fútbol mexicano, en el que se convirtió en una de las grandes figuras del Pachuca. Esa marca de 936 partidos resistió durante años, hasta que apareció Dayro.

Una carrera de más de dos décadas

Según la ficha de su partido de debut, Dayro Moreno comenzó su trayectoria profesional el 9 de junio de 2002, cuando tenía apenas 16 años y 266 días. Desde entonces ha disputado más de 20 temporadas entre Colombia y el exterior.

En el fútbol nacional ha vestido las camisetas de Once Caldas, Atlético Nacional, Millonarios, Junior y Atlético Bucaramanga. Por fuera del país tuvo pasos por Tijuana de México, Talleres de Argentina, Oriente Petrolero de Bolivia, Athletico Paranaense de Brasil y Steaua Bucarest de Rumanía, además de sus convocatorias con la Selección Colombia.

Su nombre también está ligado a los goles: es el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, con una cifra cercana a los 400 tantos, y también es el máximo anotador histórico del FPC y del Once Caldas. Días atrás, el propio delantero aseguró que sus próximos objetivos son ser campeón y romper el récord de los 400 goles en diciembre.

La longevidad es precisamente uno de los valores que más se destacan del tolimense, que ha logrado mantenerse vigente y competitivo a lo largo de diferentes generaciones de futbolistas y ya es señalado como uno de los grandes referentes del fútbol profesional colombiano.

Sus números en 2026

En la presente temporada, Dayro suma 16 goles en 39 partidos disputados con el Once Caldas: fue titular en 27 ocasiones e ingresó como variante en 12. Tras la salida de Hernán Darío Herrera del banco albo perdió la titularidad, pero se ha consolidado como el revulsivo del equipo en los segundos tiempos, rol en el que lo ha utilizado el técnico Carlos ‘Panelo’ Valencia.

Su próximo reto será frente a Independiente Santa Fe por la Copa BetPlay, una nueva oportunidad para seguir agrandando unos registros que ya son históricos. A sus 41 años, Dayro demuestra que su vigencia sigue intacta.

Lea también: Dayro Moreno habla de su futuro: quiere ser campeón y romper el récord de los 400 goles en diciembre

También te puede interesar: ¡Dayro Moreno imparable! Con triplete puso a ganar a Once Caldas en Bolivia